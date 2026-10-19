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Nakon duže pauze čini se da će Stefan Jović uskoro ponovo biti na terenu.

Srpski košarkaš je ovog leta potpisao ugovor sa solunskim Arisom, gde je stigao iz minhenskog Bajerna. Međutim, zbog problema sa povredom i zdravlje, još uvek nije zabeležio nastup za grčki tim.

Poslednju utakmicu je odigrao 15. februara u nemačkom prvenstvu protiv Jene, a sada je otputovao sa ekipom u nemačku gde će u utorak uveče Aris igrati protiv Rostoka u Evrokupu.

1/7 Vidi galeriju Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova informacija je iznenadila mnoge u Grčkoj jer njegov povratak nije bio najavljen.

Spanulis i Aris protiv Zvezde 1:1

Solunska ekipa je pred sam početak sezone odigrala dve prijateljske utakmice protiv Crvene zvezde i ostvarila je pobedu i poraz.

U prvoj utakmici odigranoj na Kipru Aris, koji sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, ostvario je ubedljivu pobedu, a rezultat je na kraju bio 98:74.

Sledeći meč je odigran u Beogradu, a Crvena zvezda je pobedila rezultatom 91:87.

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