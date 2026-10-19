SAŠA ILIĆ USRED UTAKMICE PODNEO OSTAVKU! Trener Partizana ušao u svlačionicu na poluvremenu i ove reči izgovorio fudbalerima!
Zagrmeo je šef stručnog štaba crno-belih posle poraza od Železničara u Pančevu zbog odluka sudija. Nakon još jednog lošeg rezultata, a ove sezone ih je već bilo previše, Saša Ilić je dobio podršku rukovodstva kluba, a još ranije su ga podržali navijači.
Samo zbog toga je Ilić još uvek trener crno-belih.
Legendarni fudbaler ovog kluba je dva puta podneo ostavku, ali je i dalje na klupi.
Prvi put je ponudio ostavku između dve utakmice protiv Hetafe, a nakon pregovora sa čelnicima kluba, došlo je do dogovora da ostane.
Ostavka u toku utakmice
Drugi put je ostavka ponuđena u toku utakmice, prenosi "Telegraf".
Saša Ilić je na poluvremenu meča protiv Radnika u Surdulici ušao u svlačionicu i svojim igračima rekao da neće više biti trener, ali da je važno da u nastavku zbog navijača pokušaju da spreče brukanje kluba.
Određeni igrači su počeli da ubeđuju Ilića da se predomisli, a uključio se u to i sportski direktor Radosav Petrović, kao i čelnici kluba.
Partizan je na poluvremenu imao zaostatak 3:1 i igrača manje, a utakmica je završena rezultatom 4:4.
Kurir sport/Telegraf
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