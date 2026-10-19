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Zagrmeo je šef stručnog štaba crno-belih posle poraza od Železničara u Pančevu zbog odluka sudija. Nakon još jednog lošeg rezultata, a ove sezone ih je već bilo previše, Saša Ilić je dobio podršku rukovodstva kluba, a još ranije su ga podržali navijači.

Samo zbog toga je Ilić još uvek trener crno-belih.

Legendarni fudbaler ovog kluba je dva puta podneo ostavku, ali je i dalje na klupi.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi put je ponudio ostavku između dve utakmice protiv Hetafe, a nakon pregovora sa čelnicima kluba, došlo je do dogovora da ostane.

Ostavka u toku utakmice

Drugi put je ostavka ponuđena u toku utakmice, prenosi "Telegraf".

Saša Ilić je na poluvremenu meča protiv Radnika u Surdulici ušao u svlačionicu i svojim igračima rekao da neće više biti trener, ali da je važno da u nastavku zbog navijača pokušaju da spreče brukanje kluba.

Određeni igrači su počeli da ubeđuju Ilića da se predomisli, a uključio se u to i sportski direktor Radosav Petrović, kao i čelnici kluba.

Partizan je na poluvremenu imao zaostatak 3:1 i igrača manje, a utakmica je završena rezultatom 4:4.

Kurir sport/Telegraf

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