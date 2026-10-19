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Ovu informaciju je otkrio trener engleskog kluba Enco Mareska.Reprezentativac Gane povredio se u subotu, pošto je ušao u igru sa klupe u pobedi Mančester sitija protiv Ipsviča 3:2 u Premijer ligi.

"U prvi mah smo očekivali da je povreda još ozbiljnija, zbog čega smo bili zabrinuti. Međutim, posle jučerašnjih pregleda osećamo veliko olakšanje jer povreda nije toliko teška koliko smo mislili", rekao je Mareska.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti, stadion Etihad Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

On je dodao da bi Semenjo mogao da se vrati na teren u decembru, i istakao da je najvažnije da se potpuno oporavi.

"Mogao bi da odsustvuje osam nedelja. Kada se vrati, imaćemo praktično novog igrača, punog energije", naveo je trener Sitija.

Dodatni problem

Odsustvo Semenja moglo bi da bude problem za Maresku, pošto je reprezentativac Gane jedna od opcija za zamenu napadača Erlinga Halanda, ako Norvežanin bude povređen ili mu bude potreban odmor.

Haland je u završnici utakmice protiv Ipsviča napustio teren otežano hodajući, pa se sumnja da je povredio skočni zglob. Mareska nije mogao da potvrdi da li će norveški napadač biti spreman za utakmicu protiv AEK-a iz Atine u utorak u Ligi šampiona.

Semenjo je u Mančester siti stigao iz Bornmuta u januaru. Ove sezone postigao je dva gola u svim takmičenjima, oba prošlog meseca na prvenstvenoj utakmici protiv Sanderlenda.

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