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Snimak koji je završio na društvenim mrežama samo na "Iksu" je pregledan blizu 6.000.000 puta...

Na snimku koji je stigao iz Španije vidi se kako sudija proverava da li postoje uslovi za odigravanje utakmice između Penja Depotriva i Ucam Mursije na ostrvu Ibica.

Ono što je izazvalo brojne komentare jeste činjenica da je teren potpuno potopljen vodom zbog više nego obilnih padavina. Jasno je bilo da će na tom terenu biti lakše organizovati vaterpolo utakmicu.

Pitaju se mnogi zašto je arbitar uopšte bacio loptu prema terenu, ali isti ti ne znaju da je sudija kojem se masovno smeju ljudi samo poštovao propise.

Naime, prema pravilu, sudija pre nego što utakmica bude zvanično odložena mora da izađe na teren i proveri uslove terena i da li je on dovoljno dobar za odigravanje utakmice. Zahvaljujući snimku, koji je objavio i Penja Deportivo, Španski fudbalski savez ima jasan dokaz da je utakmica morala da bude odložena.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Penja Deportivo i Ucam Mursija se takmiče u četvrtom rangu fudbala u Španiji, a odigravanje utakmice je zakazano za drugi dan.

Bonus video: