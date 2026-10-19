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Posle oporavka od teške povrede Mateja Prokopijević se vratio na teren, dobio je minute prvi put ove sezone u duelu Čukaričkog protiv Železničara u Pančevu, a već protiv Zemuna imao je i ulogu startera. Odigrao je 19-godišnji momak rođen u Užicu vrlo dobar meč u pobedi svog tima, dostojno je zamenio kapitena Marka Docića, koji je zbog crvenog kartona protiv Mačve morao da pauzira.

„Zasluženo smo došli do pobede, znali smo da sve zavisi od nas, ali isto tako i da moramo da damo maksimum da bismo došli do pobede protiv Zemuna, koji igra daleko bolje kako sezona odmiče. Opekli smo se u nekoliko prethodnih mečeva, posebno protiv Mačve, kad smo ispustili prednost od 2:0, to nam je bila velika opomena. Nema lakih rivala u našoj ligi, svaka utakmica je teška, posebno sad kad je liga skraćena i kad ponovo ispadaju četiri tima. Već smo dosta toga propustili, pa je pobeda protiv Zemunaca bila imperativ“, kazao je Prokopijević, koji je potom nastavio:

1/4 Vidi galeriju Mateja Prokopijević Foto: Fk Čukarički

„Držali smo meč pod kontrolom, nigde nismo žurili, a i gol smo postigli na vreme. Doduše, malo nam je i rival pomogao, ali smo ih i naterali na greške. Najvažnija je bila činjenica da smo u utakmicu ušli sa vrlo pozitivnom energijom, ono što smo čitave nedelje radili na treninzima preneli smo na teren, na kraju smo nagrađeni sa tri gola i vrednom pobedom“.

Prokopijević dugo nije bio na terenu, oporavljao se dugih devet meseci od povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

„Lepo je vratiti se treninzima, još lepše je vratiti se na teren i zaigrati od prvog minuta. Zahvalan sam klubu i šefu na poverenju i na ukazanoj šansi. Imao sam podršku svih u klubu, mnogo su mi pomogli i saigrači, pre svega oni najiskusniji, pa je sve bilo mnogo lakše u takvom ambijentu.“

Čukarički je slavio pobedu posle dva meseca, a sve to pred gostovanje Partizanu u Humskoj (subota, 16 časova).

„Znamo ko nam je sledeći rival, Partizan igra sve bolje i verujem da će oni biti odlični kako prvenstvo bude odmicalo. Imaju sjajne pojedince, sa klupe ih predvodi bivši trener Čukaričkog, koji nas dobro poznaje, ali imaćemo i mi svoje adute. Počeli smo da se pripremamo za tu utakmicu, moramo da prenesemo odnos i energiju sa meča protiv Zemuna i samo u tom slučaju imaćemo dobre šanse za pozitivan rezultat na teškom gostovanju“, istakao je Prokopijević.

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