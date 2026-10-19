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"S tim sam završio jednom zauvek" - poručio je nekadašnji srpski fudbaler Žarko Grabovac pred sudom u Belgiji, gde je osuđen na pet godina zatvora zbog umešanosti u uzgoj kanabisa.

Iako je kazna izrečena, ona će se u potpunosti izvršavati uslovno, a sud mu je naložio i oduzimanje imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra.

Nekadašnji profesionalni fudbaler, koji je tokom karijere nastupao u Holandiji i Engleskoj, našao se u centru ozbiljnog sudskog procesa nakon što je policija otkrila dve velike plantaže kanabisa na području belgijskih mesta Fuš i Petivuar.

U novembru 2023. godine istražitelji su u jednoj kući pronašli 928 stabljika kanabisa i 17 kilograma marihuane, dok je u drugoj otkriveno još 950 stabljika. Prema procenama istražitelja, proizvodnja i prodaja mogle su da donesu više od tri miliona evra.

1/10 Vidi galeriju Žarko Grabovac, srpski fudbaler uhapšen i osuđen zbog droge Foto: Printscreen

"Sporedna delatnost"

Pred sudom u Nojšatou Grabovac je poručio da je sa tim životnim poglavljem završio. Kako su preneli belgijski mediji, tvrdio je da je u Belgiju prvobitno došao zbog fudbala, odnosno kako bi pronalazio igrače.

Međutim, uz fudbalske aktivnosti počeo je da se bavi i uzgojem kanabisa, što je opisao kao "sporednu delatnost". Tokom boravka u Belgiji delio je stan sa Roelom Bruijstenom u okolini Ležlisa, a istraga je obuhvatila i nekoliko nekretnina povezanih sa uzgojem kanabisa. U pojedinim objektima pronađene su plantaže, dok se sumnjalo da su druge nekretnine pripremane za pokretanje nove proizvodnje.

Tužilaštvo je slučaj opisalo kao profesionalno organizovan posao, čiji je cilj bio snabdevanje kriminalnih organizacija. Ipak, dvojica optuženih priznala su umešanost u uzgoj kanabisa, ali su negirala da su organizovala trgovinu drogom.

Od holandskih fudbalskih terena do belgijskog suda

Grabovac je rođen 16. juna 1983. godine u Rumi, a najveći deo fudbalske karijere proveo je u Holandiji. Najdublji trag ostavio je u Fortuni Sitard, za koju je od 2005. do 2011. odigrao 193 prvenstvene utakmice i postigao 17 golova.

Nastupao je i za Helmond Sport i Viljem II, dok je u Engleskoj nosio dres Blekpula. Tokom karijere igrao je i za druge klubove u Holandiji i Belgiji, a kasnije je dobio holandsko državljanstvo.

Sada se, međutim, njegovo ime našlo u sasvim drugačijem kontekstu. Sud mu je izrekao petogodišnju zatvorsku kaznu, čije je izvršenje u potpunosti uslovno, kao i meru oduzimanja imovinske koristi od 500.000 evra.

Njegova poruka da je sa svime završio "jednom zauvek" tako je odjeknula na kraju procesa koji je otvorio potpuno drugačije poglavlje života nekadašnjeg fudbalera.