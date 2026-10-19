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Hrvatska košarka godinama pokušava da se vrati u sam vrh, ali medalje izostaju, a poređenja sa slavnim vremenima jugoslovenske košarke nikako da prestanu!

O stanju u tamošnjoj košarci, nerealnim očekivanjima javnosti, problemima u radu sa mladima i budućnosti reprezentacije govorio je Roko Leni Ukić, rekorder po broju nastupa za nacionalni tim.

Nekadašnji reprezentativac danas je i selektor hrvatske reprezentacije do 16 godina, u kojoj nastupa i njegov sin Luka. Ukić je na "Sport festu" bez ulepšavanja govorio o razlozima zbog kojih Hrvatska već decenijama čeka novu veliku medalju, a posebno je istakao da se od njegove zemlje očekuje mnogo više nego što joj realne okolnosti dozvoljavaju.

"Od 1992. smo u silaznoj putanji": Ukić bez dlake na jeziku!

Hrvatska je poslednju seniorsku medalju na velikim takmičenjima osvojila još 1995. godine, dok su uspesi generacije koja je stigla do olimpijskog srebra u Barseloni 1992. ostali merilo za sve što je došlo kasnije. Upravo u tome Ukić vidi jedan od velikih problema hrvatske košarke.

"Od 2007. godine je bilo mnogo neodgovornosti igrača i to je delimično problem. Ali nije bilo idealno ni u najboljim vremenima posle olimpijskog srebra 1992. i poslednje medalje 1995. Da budem iskren, od 1992. smo u silaznoj putanji. Za našu javnost, jedini uspeh je medalja. Poslednju smo osvojili 1995. A bilo je i neuspeha kasnije, čak i sa igračima iz te generacije. Opet, moja generacija je bila manje-više redovna na velikim takmičenjima. Sećam se Evropskog prvenstva 2013. kada smo bili četvrti, a nisam smeo da izlazim među ljude, tada sam želeo da se sakrijem od ljudi. Košarka je nezahvalan sport jer meri nešto što se radilo za vreme Jugoslavije", rekao je Ukić.

Nekadašnji plejmejker smatra da hrvatska košarka ima poseban status u javnosti, ali da su očekivanja često u neskladu sa stvarnim mogućnostima. Za razliku od drugih sportova u kojima Hrvatska beleži zapažene rezultate, košarka se suočava sa dugogodišnjim pritiskom da ponovo osvoji medalju.

Imamo veoma uspešne timske sportove, ali košarka se uvek ispostavljala kao "luda ćerka", koja redovno razočarava. Sada, srećom, to nije slučaj, pa, na primer, imamo situaciju gde Hezonja odmah posle utakmice sedne u privatni avion i igra za reprezentaciju protiv Nemačke. Mnogima je dosta i svi žele konačno nešto da urade i tako se sada svi ponašaju.

Hrvatska među deset najboljih na svetu? Ukić objasnio gde je problem!

Kada se govori o evropskim košarkaškim silama, najčešće se pominju Srbija, Španija i Francuska, dok su se u poslednje vreme u vrh probile i Nemačka i Turska. Hrvatska se, međutim, retko nalazi u tim razgovorima, iako Ukić smatra da kvalitet i dalje postoji.

Problem je, prema njegovim rečima, u velikoj konkurenciji, ograničenoj bazi igrača i nedovoljnom razumevanju javnosti koliko se košarka promenila.

"Mala smo zemlja i nije lako imati pet uspešnih timskih sportova, naša baza je premala, a očekivanja su velika. Imamo veliki potencijal u košarci, ali je konkurencija još veća. Tu su afričke zemlje, Kanada, koja je sila koja nekada nije postojala, a ima i mnogo jakih evropskih zemalja. Francuska ima 10 tamnoputih atletskih igrača, najbolji igrač u Grčkoj je Nigerijac. Malo ljudi zaista prati košarku, pa imaju previsoka i nerealna očekivanja. I dalje mislim da smo trenutno među 10 najboljih na svetu, ali šta to znači na nekom prvenstvu? Ako igramo sa Dominikanskom Republikom, objaviće čistu pobedu na Dnevniku. Ljudi nemaju informacije. Svi danas igraju košarku. Na prošlom Evropskom prvenstvu Finska je bila četvrta, eliminisali su jednu Srbiju", poručio je Ukić.

Njegova poruka je jasna: Hrvatska nije bez kvaliteta, ali konkurencija je danas mnogo šira nego ranije. Samo ime, tradicija i nekadašnji uspesi više nisu dovoljni da bi se na velikim takmičenjima automatski stiglo do završnice.

1/6 Vidi galeriju Roko Leni Ukić Foto: Printscreen, Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia, ABA Liga/Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Zašto talenti ne dobijaju šansu?

Posebno oštre reči Ukić je uputio na račun klupskog sistema i načina na koji se razvijaju mladi košarkaši. Smatra da klubovi previše jure kratkoročne rezultate, dovode gotove igrače i time smanjuju prostor za sopstvene talente.

"Klubovi jure rezultate, kupuju igrače, a ne razvijaju svoje. Na primer, Hajduk ima više mladih igrača u svom timu nego što ih ima u KK Splitu. To je moj klub i mogu otvoreno da govorim. Kada se mlađi igrač baca u vatru?! Zaključani smo u ligi, borimo se da budemo treći, četvrti, peti?! A sistem finansiranja omladine je loš, teško je naterati trenere, i razumem ih. Međutim, verujem da Kruno Simon ima dobre ideje i da će se to promeniti"...

Upravo bi rad sa mlađim kategorijama mogao da bude jedan od ključnih faktora za budućnost hrvatske košarke. Bez većeg broja igrača koji će dobiti ozbiljnu minutažu i priliku da napreduju, teško je očekivati da reprezentacija dugoročno napravi iskorak.

Stranci u reprezentaciji? Ukić izneo stav koji će izazvati polemiku!

Pitanje naturalizovanih igrača takođe je bilo jedna od tema razgovora. Turska, koju predvodi Ergin Ataman, u reprezentaciji ima veliki broj igrača koji nisu rođeni u toj zemlji, što ponovo otvara raspravu o tome da li takav pristup donosi stvarni napredak ili samo kratkoročne rezultate.

Ukić smatra da je najvažnije proceniti šta konkretan igrač može da donese ekipi, a ne unapred odbacivati mogućnost da reprezentacija dobije pojačanje iz inostranstva.

"To je nezgodno pitanje; u iskušenju sam da imam 12 naših u reprezentaciji, ali pravila igre su takva da možete imati stranca. Ako to podiže vaš nivo, ako je to igrač poput Džejlina Smita, ko je u pravu, zašto da ne?! Nismo imali pravu 'igračku igru' godinama, tako da je bila i trenutno je potpuno 'legitimna'. Ako nam takav igrač donese napredak, to je opravdano", zaključio je Roko Leni Ukić.

Hrvatska, dakle, ima nekoliko ozbiljnih pitanja na koja mora da pronađe odgovor: kako da mladi igrači dobiju veću ulogu, kako da klubovi više ulažu u sopstvene talente i kako da reprezentacija ponovo postane konkurentna na najvećoj sceni.

Ukić veruje da potencijal postoji, ali da će za povratak u vrh biti potrebno mnogo više od pozivanja na slavnu prošlost. Jer, dok god se svaki rezultat bude merio prema medaljama iz vremena Jugoslavije, pritisak će ostati ogroman, a put do novog uspeha neće biti nimalo lak.