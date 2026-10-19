Slušaj vest

Malo ko je mogao da pretpostavi da će Hetafe ove jeseni dospeti u žižu javnosti zbog angažovanja Danija Karvahala, koji je nakon neuspešnih pokušaja da pronađe egzotičniju sredinu ipak odlučio da ostane u Španiji.

Iako je zbog administrativnih prepreka njegov dolazak odložen, dugogodišnji desni bek Real Madrida, koji je letos napustio „Santijago Bernabeu” kao slobodan igrač, zvanično je stigao u Hetafe pre nekoliko dana.

Međutim, Karvahal po svemu sudeći neće biti jedino zvučno pojačanje kluba iz predgrađa Madrida ove jeseni. U planu je i angažovanje nekadašnjeg kapitena Reala, Serhija Ramosa.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni španski as - Serhio Ramos Foto: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Iako je krajem marta zagazio u petu deceniju života, iskusni štoper ne planira kraj karijere, uprkos tome što je poslednji zvanični meč odigrao još krajem prošle godine u dresu meksičkog Montereja.

Mogućnost dolaska Ramosa potvrdio je i predsednik Hetafea Anhel Tores, istakavši da se španski defanzivac nalazi na listi potencijalnih pojačanja tokom sezone.

Prema trenutnim informacijama, Ramosov transfer je daleko realniji u januaru, jer je stručni štab odredio druge pozicije kao prioritet. Ipak, činjenica da je slobodan igrač mogla bi da ubrza čitav proces.

Da su pojačanja Hetafeu neophodna pokazuje i nesto slabiji ulazak u sezonu, što je direktna posledica borbe na više frontova.

BONUS VIDEO: