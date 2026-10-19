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Juventus je doživeo težak poraz od Lacija u Torinu, a posle novog razočaranja ponovo se otvara pitanje da li se "Stara dama" ozbiljno ogrešila o Dušana Vlahovića.

Dok srpski golgeter rešeta mreže u dresu Bešiktaša, njegove zamene nikako da opravdaju očekivanja. Juventus tone u sve veću krizu, a odluka da se odrekne Vlahovića sada izgleda kao potez koji bi mogao skupo da košta torinskog velikana.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tri gola u mreži Juventusa, zvižduci sa tribina i navijači koji su napuštali stadion pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Tako je izgledalo veče koje je dodatno uzdrmalo torinski klub i otvorilo brojna pitanja o stanju ekipe.

Poraz od Lacija rezultatom 0:3 nije bio samo bolan zbog rezultata. Juventus je delovao bezidejno, teško je stvarao opasne situacije, a pojedini fudbaleri našli su se na udaru kritika italijanskih medija. Posle utakmice, SportMediaset je stanje ekipe opisao kao kolektivni brodolom, dok je u posebnoj analizi ukazao na potrebu za ozbiljnim preispitivanjem tima.

Vlahović i David - da li je Juventus prerano digao ruke?

Zanimljivo je da je italijanska štampa pitanje napadača otvorila još pre debakla protiv Lacija. "La Repubblica" je 13. oktobra objavila tekst u kojem je direktno postavila pitanje da li je Juventusu bilo bolje da zadrži Davida i Vlahovića.

Brojevi koje je tada navela bili su veoma nezgodni za torinski klub. Vlahović je u prvih pet nastupa u turskom prvenstvu postigao šest golova za Bešiktaš, dok je David u četiri utakmice za Atletiko Madrid već tri puta zatresao mrežu.

Na drugoj strani, Randal Kolo Muani je tek u šestom kolu Serije A postigao prvi prvenstveni gol, dok Nik Voltemade u četiri ulaska sa klupe nije uspeo da se upiše u strelce. Autor analize istakao je da su se bivši napadači Juventusa posle odlaska iz Torina ponovo približili formi po kojoj su ranije bili poznati.

Naravno, uzorak je bio mali i sezona tek počela, ali je poređenje otvorilo neprijatno pitanje: da li je Juventus zaista dobio ono što mu je bilo potrebno kada je odlučio da promeni napadačku liniju?

Skupa pojačanja, a učinak mizeran

Problem Juventusa ne završava se na napadačima. Posle poraza od Lacija, "SportMediaset" je kritikovao i brojne druge pojedince, a u prvi plan izbio je utisak da ekipa nema dovoljno jasnu igru ni stabilnost.

Ni transfer-politika nije pošteđena kritika. "La Gazzetta dello Sport" je ranije analizirala učinak novih igrača i ukazala na to da očekivanja nisu ispunjena u meri u kojoj se rukovodstvo nadalo. U napadu su se posebno otvorila pitanja izbora igrača i načina na koji je klub pokušao da popuni ključnu poziciju.

To ne znači da je svaki transfer promašaj niti da bi Vlahović sigurno rešio sve probleme. Ipak, kada ekipa ne postiže dovoljno golova, a bivši napadači počnu da beleže bolje rezultate u novim sredinama, poređenja postaju neizbežna.

Juventus mora da pronađe odgovore

Poraz od Lacija dodatno je pojačao pritisak na Juventus i pokazao da problemi nisu ograničeni na jednog fudbalera. Nedostaju konkretnost u napadu, sigurnost u odbrani i kontinuitet u igri, a rezultati pojačanja zasad ne nude dovoljno razloga za optimizam.

Zato je priča o Vlahoviću više od nostalgije za bivšim napadačem. Ona je postala deo šire rasprave o tome da li je Juventus dobro procenio svoje potrebe i da li je promenama u ekipi zaista napravio korak napred.

Odgovor će dati nastavak sezone. Ali posle poraza od Lacija, jedno je jasno: u Torinu imaju mnogo toga da poprave, a problemi neće nestati sami od sebe.