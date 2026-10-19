Slušaj vest

Rukovodstvo FK Partizan pruža punu podršku šefu stručnog štaba Saši Iliću i ne planira njegovu smenu, uprkos porazu od Železničara u Pančevu (1:0). Iako se crno-beli nalaze tek na 10. poziciji prvenstvene tabele, predsednik kluba Rasim Ljajić jasno poručuje da je Ilićeva pozicija stabilna.

"Ne razmišljamo o smeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je hteo da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu", kazao je Ljajić za "Sportinjo".

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi čovek Humske svestan je situacije u kojoj se klub nalazi, ali veruje u preokret.

"Ovo jeste kriza, ozbiljna kriza. Juče su se po prvi put videli elementi u igri koji su nagoveštavali da možemo da izađemo iz krize, iako smo izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu. Koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pesak kada stvari ne valjaju", naglasio je on.

Trenutni plasman daleko je ispod očekivanja i standarda kluba, pa je zadatak pred timom jasna serija pozitivnih rezultata i dopuna igračkog kadra u zimskom prelaznom roku kako bi se obezbedio izlazak na evropsku scenu. Partizan trenutno zaostaje devet bodova za mestom koje vodi u kvalifikacije za Evropu.

"Plan i cilj je da se krene u seriju pobeda. Da se do zimske pauze što bolje plasiramo na tabeli. To je kratkoročni cilj", rekao je Ljajić, potvrdivši i predstojeće promene u igračkom kadru: "Biće odlazaka u januaru, imamo interesovanja", dodao je.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Oštra reakcija na račun suđenja

Pored analize forme, iz Partizana su stigle i ozbiljne zamerke na račun delioca pravde sa meča u Pančevu, a na suđenje se osvrnuo i predsednik kluba.

"Nismo zadovoljni, dogodilo se nekoliko spornih situacija. Reforma Sudijske organizacije je diskutabilna. Pričalo se da će doći stranac i da će nas prosvetliti. Prošle sezone je bilo naznaka, čak smo i hvalili rad Domenika Mesine. Ove sezone, ponovo rikverc", zaključio je on.

BONUS VIDEO: