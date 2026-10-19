Poraz od prvaka Srbije i učesnika Lige šampiona je arhiviran, pa su se rukometaši Radničkog odmah nakon susreta mislima okrenuli ka narednom protivniku. Pred njima je još jedan težak i izazovan duel u kome će u sredu 21. oktobra u svojoj hali Jezero u okviru 7. kola Arkus lige ukrstiti koplja sa još jednim pretendentom za najviši plasman, ekipom Dinama iz Pančeva, gde će imati priliku da pred svojim navijačima borbenom i požrtvovanom igrom izbore trijumf i tako povećaju bodovni saldo.