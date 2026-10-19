IZ RADNIČKOG NAJAVLJUJU: Sa Pančevcima za povratak na pobednički kolosek
Poraz od prvaka Srbije i učesnika Lige šampiona je arhiviran, pa su se rukometaši Radničkog odmah nakon susreta mislima okrenuli ka narednom protivniku. Pred njima je još jedan težak i izazovan duel u kome će u sredu 21. oktobra u svojoj hali Jezero u okviru 7. kola Arkus lige ukrstiti koplja sa još jednim pretendentom za najviši plasman, ekipom Dinama iz Pančeva, gde će imati priliku da pred svojim navijačima borbenom i požrtvovanom igrom izbore trijumf i tako povećaju bodovni saldo.
- Nakon teške utakmice u Beogradu očekuje nas veoma bitan meč u našoj hali protiv odlične ekipe Dinama iz Pančeva. Spremni smo, fokusirani i daćemo svoj maksimum kako bi pobedili i ostavili bodove u Kragujevcu, tako se vratili na pobednički kolosek i nastavili sezonu u dobrom ritmu, najavio je duel 7. kola sa starim rivalom - kaže eksplozivno krilo Radničkog Miloš Mutavdžić.
Početak utakmice je u 19:30, a sudijski par čine Branislav Nenadić iz Mladenovca i Darko Stefanović iz Zemuna.
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