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Nikola Jokić i Denver Nagetsi ulaze u novu NBA sezonu sa velikim ambicijama, ali i ozbiljnim pitanjima na koja će morati brzo da pronađu odgovor.

Američki mediji predviđaju da bi ekipa iz Kolorada ponovo mogla da se umeša u borbu za sam vrh Zapada, ali upozoravaju da će mnogo toga zavisiti od zdravlja startera, učinka rezervista i budućnosti srpskog centra!

Denver nije zaboravio bolan završetak prethodne sezone. Nagetsi su regularni deo takmičenja završili sa 54 pobede i zauzeli treće mesto na Zapadu, ali su onda doživeli neprijatan udarac u plej-ofu, pošto ih je Minesota eliminisala već u prvoj rundi, rezultatom 4:2 u seriji.

Upravo zato novu sezonu dočekuju sa željom da pokažu da i dalje pripadaju samom vrhu NBA lige. Ipak, put do tog cilja neće biti jednostavan, a američki portal "Klač points" izdvojio je nekoliko važnih predviđanja za tim Nikole Jokića.

Zdravlje startera biće ključ uspeha

Jedno od najvažnijih pitanja jeste da li će Denver konačno uspeti da izbegne velike probleme sa povredama. Prema jednoj od prognoza koje prenosi "Klač points", svih pet startera moglo bi da odigra najmanje 70 utakmica, što bi predstavljalo ogroman podsticaj za ekipu.

Jokić, Džamal Marej, Eron Gordon, Kristijan Braun i Kameron Džonson čine okosnicu tima, a njihova dostupnost mogla bi da bude presudna u borbi za što bolju poziciju pred plej-of.

Ipak, zabrinutost već postoji. Džulijan Strouter će zbog povrede levog kolena odsustvovati najmanje šest nedelja. Magnetna rezonanca pokazala je da je reč o uganuću, a ne o povredi koja bi automatski značila kraj sezone, ali Denver već na startu mora da razmišlja o raspodeli minuta i širini rotacije.

Novajlija prijatno iznenađenje?

Amerikanci posebnu pažnju posvećuju i Trevonu Brazajlu, novajliji koji bi mogao da donese dodatnu energiju i atletsku snagu sa klupe.

Brazajl je na draftu izabran kao 35. pik, a njegove fizičke predispozicije i sposobnost da igra na više pozicija u prednjoj liniji mogle bi da budu korisne Denveru. Njegova uloga neće nužno biti da postiže veliki broj poena, već da doprinese odbrani, skoku i igri u tranziciji.

To je važno za ekipu koja je tokom prethodne sezone često zavisila od svojih najvećih zvezda. Ako Brazajl uspe brzo da se prilagodi NBA ligi, mogao bi da postane jedan od igrača koji će treneru Dejvidu Adelmanu omogućiti više kombinacija u rotaciji.

Odlazak Votsona i finansijski pritisak

Jedan od najvećih udaraca za Denver ovog leta bio je odlazak Pejtona Votsona. Nagetsi su ga u avgustu poslali u Klivlend u okviru razmene u kojoj su dobili buduće pikove na draftu, dok je Votson sa Kavalirsima dogovorio četvorogodišnji ugovor vredan 88 miliona dolara.

Njegov odlazak dodatno je otvorio pitanje dubine sastava. Denver je ostao bez igrača koji je tokom prethodne sezone značajno napredovao, a finansijska ograničenja otežala su mogućnost da ga zadrži.

Ipak, klub je pokušao da ojača klupu dovođenjem iskusnog Demara Derozana, koji bi trebalo da donese dodatne poene i iskustvo. Nagetsi se nadaju da će tako ublažiti gubitak važnih igrača i rasteretiti Jokića i Mareja.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Jokićev ugovor vredan 359,5 miliona dolara

Posebnu pažnju privlači i budućnost Nikole Jokića. Srpski centar narednog leta ima mogućnost da potpiše petogodišnje produženje ugovora vredno čak 359,5 miliona dolara.

Jokić je tokom leta poručio da bi novi ugovor najverovatnije mogao da potpiše 2027. godine. Istovremeno je izrazio želju da ostane u Denveru do kraja karijere, što je svakako ohrabrujuća vest za navijače Nagetsa.

Ipak, tako veliki ugovor dodatno bi ograničio finansijsku fleksibilnost kluba. Denver će morati pažljivo da planira naredne poteze kako bi oko svog najboljeg igrača zadržao tim sposoban da se bori za šampionski prsten.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Amerikanci veruju u veliki povratak Denvera

Uprkos svim problemima, "Klač points" vidi razloga za optimizam. U drugoj analizi pred početak sezone taj portal prognozirao je da bi Denver mogao da ostvari oko 55 pobeda i završi među prve dve ekipe Zapadne konferencije.

Raspored bi mogao da ide na ruku Nagetsima: prema analizi američkog portala, imaju 14 serija uzastopnih utakmica u dva dana, a prvi takav izazov očekuje ih tek krajem novembra. To bi treneru Adelmanu moglo da omogući da na početku sezone stabilizuje rotaciju i pažljivije rasporedi opterećenje ključnih igrača.

Ipak, konkurencija je žestoka. Oklahoma Siti, Minesota, San Antonio i drugi rivali imaju velike ambicije, pa će Denver morati da pokaže da je naučio lekcije iz prethodnog plej-ofa.

Nagetsi sezonu otvaraju 22. oktobra gostovanjem Oklahomi Siti Tanderu, u utakmici koja će odmah predstavljati ozbiljan test. Dva dana kasnije igraju prvu utakmicu pred svojim navijačima, protiv Nju Orleans Pelikansa.

Za Jokića i društvo poruka je jasna: talenat za veliki rezultat postoji, ali će zdravlje, doprinos klupe i stabilnost u odbrani odlučiti da li Denver može ponovo da napadne sam vrh NBA lige.