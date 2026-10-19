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Vest da je bivši srpski fudbaler, Žarko Grabovac, u Belgiji osuđen na pet godina zatvora zbog umešanosti u proizvodnju opojnih supstanci odjeknula je našom zemljom.

Legenda Fortune Sitard, za koju je kao napadač Grabovac odigrao skoro 200 utakmica, kaznu će u potpunosti izvršavati uslovno, a sud mu je izrekao i meru oduzimanja imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra.

Grabovac je rođen 16. juna 1983. godine u Rumi, a fudbalski put gradio je u inostranstvu. Iako su ga svi belgijski mediji opisali kao nekadašnjeg srpskog reprezentativca, jasno je da on nije igrao za seniorski tim Srbije, ali imao je sjajnu karijeru pre svega u Holandiji.

Najveći deo karijere proveo je u Fortuni Sitard, za koju je od 2005. do 2011. godine odigrao čak 193 prvenstvene utakmice i postigao 17 golova i postao čovek čiji je ime upisano u istoriju Fortune.

1/10 Vidi galeriju Žarko Grabovac, srpski fudbaler uhapšen i osuđen zbog droge Foto: Printscreen

Potom je nastupao za Helmond Sport, gde je zabeležio 47 ligaških mečeva, a karijeru je završio u Viljemu II, za koji je odigrao sedam utakmica. Ukupno je u Holandiji upisao 247 nastupa, računajući klubove za koje je igrao.

Okušao se i u engleskom fudbalu, noseći dres Blekpula, za koji je zabeležio tri nastupa u trećem rangu takmičenja. Pre toga je bio član holandskog TOP Osa, a igrao je i za belgijski Ronse, kao i za Geldrop/AEK u Holandiji.

Pogledajte i neke od njegovih golova iz duge i bogate karijere...

Kako je sve otkriveno

Policija je u novembru 2023. godine otkrila dve velike plantaže kanabisa u kućama na području Arlona i Nešatoa.

U Fušu je pronađeno 928 stabljika kanabisa i 17 kilograma marihuane, dok je u Petivuaru otkriveno još 950 stabljika. Istraga je kao odgovorne za organizaciju proizvodnje označila dvojicu muškaraca sa holandskim državljanstvom, među kojima se, prema dostavljenim informacijama, nalazi i Grabovač.

Istražitelji su utvrdili i da su muškarci iznajmljivali treću kuću, u Narsimontu, dok su bili vlasnici nekretnine u Framontu, gde su pronađeni tragovi priprema za pokretanje još jedne plantaže.

Prema procenama istražitelja, proizvodnja i prodaja kanabisa mogle su da donesu više od tri miliona evra.

„Ovde zaista govorimo o profesionalno organizovanom poslu, od početka do kraja, čiji je cilj bio snabdevanje kriminalnih organizacija“, izjavio je zamenik javnog tužioca tokom izlaganja optužnice 17. septembra pred Krivičnim sudom u Nešatou.

Dvojica muškaraca priznala su umešanost u uzgoj kanabisa, ali su negirala da su organizovala trgovinu drogom. Sud ih je osudio na po pet godina zatvora, uz potpuno uslovno izvršenje kazne, dok je svakom naloženo oduzimanje imovinske koristi u vrednosti od 500.000 evra.

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