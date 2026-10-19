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Meklaren je odlučio da proda pet potpuno funkcionalnih bolida Formule 1 iz svoje istorijske kolekcije, a među njima su automobili povezani sa legendarnim Ajrtonom Senom, Luisom Hamiltonom, Džensonom Batonom i Landom Norisom.

Posebnu pažnju privlači bolid koji je vozio i holivudski glumac Bred Pit!

Ljubitelji Formule 1 mogli bi da dobiju priliku da postanu vlasnici pravih trkačkih mašina koje su obeležile različite ere ovog sporta. Meklaren je odlučio da iz svoje kolekcije izdvoji pet bolida, a u ponudi su automobili povezani sa nekim od najvećih imena automobilizma.

Ipak, jedan bolid posebno privlači pažnju. Reč je o Meklarenovom automobilu iz 2023. godine, koji je tokom sezone Formule 1 vozio Lando Noris, a koji je u junu prošle godine testirao i Bred Pit!

Holivudski glumac seo je za volan ovog bolida na stazi „Kircuit of d Amerika” u Ostinu, u Teksasu, u okviru priprema povezanih sa snimanjem filma „F1”. Prema navodima Rojtersa, Pit je tom prilikom dostigao brzinu od čak 317 kilometara na sat.

U pitanju je najmoderniji bolid Formule 1 koji je ponuđen privatnom kupcu, što ovu prodaju čini posebno zanimljivom kolekcionarima i ljubiteljima brzine.

U ponudi i bolidi povezani sa Ajrtonom Senom

Pored Norisovog automobila iz 2023. godine, prodaju se i dva primerka modela MP4/6A iz 1991. godine. Njima se na trkama služio Gerhard Berger, dok ih je tokom sezone u kojoj je osvojio svoju treću titulu svetskog šampiona testirao legendarni Ajrton Sena.

Na prodaju je i Meklaren MP4/27A iz 2012. godine, koji je vozio Dženson Baton, a testirao Luis Hamilton, kao i Norisov bolid iz 2021. godine.

Tako se na jednom mestu našlo pet automobila povezanih sa velikim imenima Formule 1, a svaki od njih nosi deo istorije slavne britanske ekipe.

"Ovi bolidi napravljeni su da se voze!"

Prodaju će organizovati specijalizovani trgovac Tom Hartli Mlađi, dok će Meklaren pre predaje automobila novim vlasnicima pripremiti bolide za vožnju.

Izvršni direktor Meklaren Rejsinga Zak Braun objasnio je da je cilj da ovi automobili ne ostanu zaboravljeni u skladištima, već da nastave da se koriste na stazama.

Ovi automobili napravljeni su da se voze i da se sa njima trka. Želimo da ih ljudi koriste i da uživaju u njima - poručio je Braun.

Koliko će bolidi koštati i ko će postati njihov novi vlasnik, ostaje da se vidi. Za kolekcionare i ljubitelje Formule 1 ovo je retka prilika da dođu do automobila povezanih sa legendama sporta, ali i sa jednim od najvećih holivudskih glumaca današnjice.