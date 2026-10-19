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Veliki incident obeležio je utakmicu Omladinske lige Srbije između Novog Pazara i OFK Beograda, pošto je nakon poslednjeg sudijskog zvižduka došlo do opšte tuče na terenu.

OFK Beograd je slavio rezultatom 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Aleksa Vasilić već u 10. minutu. Ipak, umesto da se priča o fudbalu i pobedi "romantičara", u prvi plan izbili su sukobi i veliki broj disciplinskih kazni.

Tenzije su dodatno porasle u petom minutu sudijske nadoknade, kada je crveni karton dobio trener OFK Beograda Goran Brkić. Nakon toga situacija je eskalirala, a po završetku susreta došlo je do fizičkog obračuna na terenu.

Sudija je potom pokazao po tri crvena kartona igračima oba tima. U redovima Novog Pazara isključeni su Hamad Šaćirović, Hamza Doljanac i Seid Delimeđac, dok su kod OFK Beograda crvene kartone dobili Relja Dabić, Petar Brajović i Vita Korać.

Kazna nije zaobišla ni stručne štabove, pa je crveni karton pokazan i kondicionom treneru OFK Beograda. Luki Rodiću izrečena je javna opomena.

Umesto da mladi fudbaleri budu u centru pažnje zbog svojih poteza na terenu, utakmicu su obeležili incidenti i nedolične scene. Ovakvim događajima svakako nije mesto u fudbalu, posebno u takmičenju u kojem nastupaju mladi igrači.

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