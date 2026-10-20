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Univerzitet Konektiket, najpristižniji kada je u pitanju ženska košarka, odigrao je u noći između ponedeljka i utorka pripremnu utakmicu protiv Univerziteta Teksas.

Popularni "Haskiji" slavili su sa 83:61, a cela Amerika posle meča priča samo o jednoj igračici - srpskoj košarkašici Jovani Popović.

1/10 Vidi galeriju Jovana Popović, Konektiket Foto: Privatna arhiva

Bivša igračica Mege tokom leta je prešla "preko bare" kako bi školovanje i košarkašku karijeru gradila na Univerzitetu Konektiket.

A o kakvom se talentu radi, govori podatak da je u pomenutom meču imala neverovatan učinak od 22 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Neki od poteza koje je izvela, neodovoljivo podsećaju na ono što radi Nikola Jokić.

"Reaguje na način na koji reaguje na sve. Znate, fokusirana je sve vreme. Ona ima neku vrstu čelične volje, ne lomi se i ne pada tokom utakmice", rekao je čuveni trener Đeno Auriema.