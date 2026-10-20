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Srpski golgeter proveo je čitav meč na terenu, a pored gorkog poraza, susret je obeležila i situacija u kojoj je Vlahović bio na ivici fizičkog sukoba sa albanskim fudbalerom Ernestom Mučijem.

Iako je Bešiktaš diktirao tempo, konstantno napadao i uputio čak 19 udaraca ka protivničkom golu (od čega sedam u okvir), Trabzonspor je bio znatno konkretniji i kažnjavao greške.

Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tuan je načeo mrežu gostiju u 21. minutu, dok je tačku na utakmicu stavio Mohamed Salah u 71. minutu. Sa druge strane, domaći čuvar mreže Onana bio je nesavladiva prepreka i sačuvao je svoj tim sa nekoliko vrhunskih odbrana.

Dan nakon utakmice, na društvenim mrežama se proširio snimak na kom se jasno vidi žustri verbalni okršaj između Vlahovića i Mučija. Srpski napadač je u jednom trenutku krenuo ka fudbaleru Trabzona unoseći mu se u lice, ali su saigrači brzo reagovali i razdvojili ih pre nego što je koškanje preraslo u ozbiljniji incident.

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