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Srpski golgeter proveo je čitav meč na terenu, a pored gorkog poraza, susret je obeležila i situacija u kojoj je Vlahović bio na ivici fizičkog sukoba sa albanskim fudbalerom Ernestom Mučijem.

Iako je Bešiktaš diktirao tempo, konstantno napadao i uputio čak 19 udaraca ka protivničkom golu (od čega sedam u okvir), Trabzonspor je bio znatno konkretniji i kažnjavao greške.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tuan je načeo mrežu gostiju u 21. minutu, dok je tačku na utakmicu stavio Mohamed Salah u 71. minutu. Sa druge strane, domaći čuvar mreže Onana bio je nesavladiva prepreka i sačuvao je svoj tim sa nekoliko vrhunskih odbrana.