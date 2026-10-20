UMALO TUČA! Pogledajte kako se Vlahović sukobio sa Albancem! Srbin mu se uneo u lice, a onda... VIDEO
Srpski golgeter proveo je čitav meč na terenu, a pored gorkog poraza, susret je obeležila i situacija u kojoj je Vlahović bio na ivici fizičkog sukoba sa albanskim fudbalerom Ernestom Mučijem.
Iako je Bešiktaš diktirao tempo, konstantno napadao i uputio čak 19 udaraca ka protivničkom golu (od čega sedam u okvir), Trabzonspor je bio znatno konkretniji i kažnjavao greške.
Tuan je načeo mrežu gostiju u 21. minutu, dok je tačku na utakmicu stavio Mohamed Salah u 71. minutu. Sa druge strane, domaći čuvar mreže Onana bio je nesavladiva prepreka i sačuvao je svoj tim sa nekoliko vrhunskih odbrana.
Dan nakon utakmice, na društvenim mrežama se proširio snimak na kom se jasno vidi žustri verbalni okršaj između Vlahovića i Mučija. Srpski napadač je u jednom trenutku krenuo ka fudbaleru Trabzona unoseći mu se u lice, ali su saigrači brzo reagovali i razdvojili ih pre nego što je koškanje preraslo u ozbiljniji incident.