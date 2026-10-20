Najveći trag na klupskom nivou ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine postigao 88 golova na 210 utakmica
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LEGENDARNI FINAC REKAO KRAJ! Nekadašnja zvezda Premijer lige završio karijeru!
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Finski napadač Temu Puki objavio je da završava profesionalnu fudbalsku karijeru u 36. godini, a poslednje utakmice odigraće u dresu Helsinkija nakon završetka sezone u finskom prvenstvu, 8. novembra
Puki je najbolji strelac u istoriji muške reprezentacije Finske sa 43 gola na 133 utakmice, a po broju nastupa nalazi se na drugom mestu večne liste nacionalnog tima. Od reprezentacije se oprostio prošle godine.
Najveći trag na klupskom nivou ostavio je u Noriču, za koji je od 2018. do 2023. godine postigao 88 golova na 210 utakmica. Pomogao je tom engleskom klubu da dva puta izbori plasman u Premijer ligu.
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