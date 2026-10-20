Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Posle kompletiranog petog kola prvenstva Srbije za košarkašice, na vrhu su ostale samo dve ekipe sa maksimalnim učinkom - Crvena zvezda i Partizan.

KKŽ Crvena zvezda je u derbiju kola nanela prvi poraz Vojvodini 021 - 77:62.

Dahan Dorijan Sujić je predvodila crveno-bele iz Beograda sa 17 poena. Ivana Katanić je postigla 12 poena, a po 11 su upisale Nevena Naumčev i Teodora Turudić.

U redovima novosadskih crveno-belih izdvojile su se Marina Stojić i Jovana Adamović sa po 14 poena. Sara Krnjić je postigla 13 poena, a Milica Mazić 10.

1/12 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

KŽK Partizan 1953 deklasirao je na svom terenu Dugu iz Šapca sa 113:50.

Džesika Timons je sa 24 poena bila najefikasnija kod crno-belih. Sara Vasiljević je postigla 19 poena, Mia Draškićević 14, a Sanja Mandić i Kalina Kožul po 13. Dvocifrene su bile i Marta Jovanović sa 11 poena i Dragana Gobeljić sa 10 poena.

Kod gošći Olga Stepanović je postigla 15 poena, a Jelena Zorić 10 poena.

Najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dela prvenstva je četvrtoplasirani Nibak iz Niša. Debitant u ligi je stigao do četvrte recke pobedom nad Novosadskom ženskom košarkaškom akademijom sa 75:64.

Vladinka Erak je utakmicu završila sa dabl-dabl učinkom od 24 poena i 16 skokova.

Bojana Stevanović je postigla 18 poena, a Anđela Janić i Jana Dinić po 10 poena.

Novosađanke su doživele četvrti poraz. Marija Marčeta je postigla 19 poena, a Nastja Bulović 10.

Dobre rezultate beleži i Kraljevo koje je u ovom kolu upisalo treću pobedu. "Malene" su na svom parketu savladale Spartak sa 89:55, uz seriju 26:0 u trećoj četvrtini.

Ariona Vajt je predvodila domaći tim sa 21 poenom. Mirjam Lara je postigla 17 poena, Bojana Živković 13, a Dunja Prodanović 12.

U ekipi iz Subotice izdvojile su se sa po 13 poena Milica Jovanović i Aleksija Smit, dok je Brajana Barns postigla 13 poena.

Beogradska Mega je vezala treću pobedu i skočila u gornji deo tabele. Mega je u gradskom duelu bila bolja od Korać akademije 011 sa 77:70.

Nađa Maksimović je sa 16 poena bila najefikasnija u pobedničkom timu. Aleksandra Aleksić je postigla 14 poena, Jovana Đurić 11, a Valentina Zarić i Nevena Petrović po 10 poena.

U timu Koraća, jedinom bez pobede do sada, Jovana Stefanović je postigla 17 poena, Anja Spasojević 14, a Denaj Bauman 10.

Do drugog trijumfa stigao je niški Student pošto je na svom terenu bio bolji od Rasa sa 76:50.

Aleksandrija Skot je postigla 27 poena, a Nevena Vučković 18 u pobedničkom timu.

U timu iz Beograda Nina Tešić je postigla 11 poena, a Minela Mehović i Katarina Ristić po 10 poena.

Tabela: Crvena zvezda 5-0, Partizan 1953 5-0, Vojvodina 021 4-1, Nibak 4-1, Kraljevo 3-2, Mega 3-2, Student 2-3, Spartak 1-4, Novosadska ŽKA 1-4, Duga 1-4, Ras 1-4, Korać akademija 011 0-5.

Parovi 6. kola: Vojvodina 021 - Ras, Crvena zvezda - Kraljevo, Spartak - Partizan 1953, Korać akademija 011 - Student, Duga - Nibak, Novosadska ŽKA - Mega.