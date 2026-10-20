Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vođa Torcide Ante Raba Stipetić predao se splitskoj policiji u utorak oko 17 časova.

Kako saznaje Slobodna Dalmacija, pored Stipetića, predao se i Denis Šipić.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre dva dana policiji su se predali najčuveniji pripadnik Torcide Stipe Lekić, te Leonardo Vučak.

Stipetić je u pratnji advokata došao u istražni zatvor Bilice u Splitu, nakon što je za njima bila raspisana poternica zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju.

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i bekstva.

Splitska policija ranije je potvrdila da su se u poslednja 24 sata predala još dvojica navijača Hajduka.

Ukupno 23 navijača prijavljena su zbog antisemitskih i nacističkih povika tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaksa prošlog četvrtka.

Istražni sudija odredio im je jednomesečni istražni zatvor, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Ko je Ante Raba Stipetić?

Ante Stipetić, sa nadimkom Raba, aktuelni je predsednik Kluba navijača Torcida.

Ante Stipetić, jedan je od vođa splitske "Torcide" i jedan od predvodnika zloglasne povorke navijača tokom koje su se veličali Adolf Hitler, Aušvic, a vređali Jevreji, predao se policiji.

Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u begu.

Pripadnici Torcide za kojima je raspisana poternica Foto: PU splitsko-dalmatinska

Bolesna skandiranja na ulicama Splita

Podsetimo, tokom Torcidinog kortea u četvrtak, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, ulicama Splita odjekivali su nacistički i antisemitski povici.

Torcidaši su uzvikivali "Ustani, Adolfe", "Aušvic, Aušvic". Pevali su i "Gazi, gazi Jevreje" i "Visoke peći, potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri Jevreja".

Pevali su i uvredljive stihove o Ani Frank, jevrejskoj devojčici koja je sa samo 15 godina umrla u nacističkom koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Za nju su pevali da je "ku*va jevrejska".

U pravilu nije bila reč o izolovanim povicima pojedinaca. Na snimcima se čuje masovno pevanje, a ritam navijačima davao je Torcidin bubanj.

Na čelu povorke nalazio se automobil s kovčegom na kojem je pisalo "Ajaks". Navijači su kasnije kovčeg skinuli s automobila i razbili, ponovno skandirajući protiv Jevreja. Navijači Ajaksa tradicionalno se povezuju sa jevrejskim identitetom, premda klub nije jevrejskim.

Torcida - sinonim za nacizam, antisemitizam, rasizam i srbofobiju

Samo tokom prethodnih 10-tak godina zabeleženo je mnoštvo ispada pripadnika navijačke grupe "Torcida", koja spadaju u teška dela veličanja nacizma, antisemitizma, rasizma i srbofobije.

2015. U junu mesecu uoči utakmice Hrvatska - Italija na stadionu "Poljud", na samom terenu bila je ucrtana ili hemijski tretirana velika svastika (kukasti krst) od 14 metara.

2019. Jedan od brojnih napada na sezonske radnike desio se u julu na Braču. Grupa pripadnika Torcide napala je radnike, među kojima su bili i Srbi. Pretukli su i vatrogasca koji je stao u odbranu radnika i naneli mu teške telesne povrede.

2019. Torcida je upala u kafić u Uzdolju i napala građane srpske nacionalnosti koji su gledali utakmicu Crvene zvezde. Povređeno je pet osoba, među kojima i dete. Događaj je istraživan kao zločin iz mržnje.

2023. Uoči finala juniorske Lige šampiona u aprilu, navijači Hajduka su pevali ustaške pesme u Ženevi u gestikulacijom pokazivali pretnje klanja.

2025. U avgustu prošle godine na utakmici protiv Istre 1961 navijači su uzvikivali ustaške parole.

2025. Dani srpske kulture u Splitu prekinuti su 3. novembra upadom 50-tak pripadnika "Torcide". Zbog pretnji, organizatori skupa u naselju "Blatine" morali su da prekinu događaj na kome su učestvovala deca iz Novog Sada.

Antisrpski povici i parole postali su svakodnevnica. Nema derbija, a da navijači Hajduka (kao i Dinama) deo navijačkog repertoara, ili parola, ne posvete Srbima.