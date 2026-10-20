PREDAO SE VOĐA TORCIDE: Ante Raba Stipetić pao zbog nacističkog divljanja, veličanja Hitlera i Aušvica
Vođa Torcide Ante Raba Stipetić predao se splitskoj policiji u utorak oko 17 časova.
Kako saznaje Slobodna Dalmacija, pored Stipetića, predao se i Denis Šipić.
Pre dva dana policiji su se predali najčuveniji pripadnik Torcide Stipe Lekić, te Leonardo Vučak.
Stipetić je u pratnji advokata došao u istražni zatvor Bilice u Splitu, nakon što je za njima bila raspisana poternica zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju.
Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i bekstva.
Splitska policija ranije je potvrdila da su se u poslednja 24 sata predala još dvojica navijača Hajduka.
Ukupno 23 navijača prijavljena su zbog antisemitskih i nacističkih povika tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaksa prošlog četvrtka.
Istražni sudija odredio im je jednomesečni istražni zatvor, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.
Ko je Ante Raba Stipetić?
Ante Stipetić, sa nadimkom Raba, aktuelni je predsednik Kluba navijača Torcida.
Ante Stipetić, jedan je od vođa splitske "Torcide" i jedan od predvodnika zloglasne povorke navijača tokom koje su se veličali Adolf Hitler, Aušvic, a vređali Jevreji, predao se policiji.
Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u begu.
Bolesna skandiranja na ulicama Splita
Podsetimo, tokom Torcidinog kortea u četvrtak, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, ulicama Splita odjekivali su nacistički i antisemitski povici.
Torcidaši su uzvikivali "Ustani, Adolfe", "Aušvic, Aušvic". Pevali su i "Gazi, gazi Jevreje" i "Visoke peći, potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri Jevreja".
Pevali su i uvredljive stihove o Ani Frank, jevrejskoj devojčici koja je sa samo 15 godina umrla u nacističkom koncentracionom logoru Bergen-Belsen. Za nju su pevali da je "ku*va jevrejska".
U pravilu nije bila reč o izolovanim povicima pojedinaca. Na snimcima se čuje masovno pevanje, a ritam navijačima davao je Torcidin bubanj.
Na čelu povorke nalazio se automobil s kovčegom na kojem je pisalo "Ajaks". Navijači su kasnije kovčeg skinuli s automobila i razbili, ponovno skandirajući protiv Jevreja. Navijači Ajaksa tradicionalno se povezuju sa jevrejskim identitetom, premda klub nije jevrejskim.
Torcida - sinonim za nacizam, antisemitizam, rasizam i srbofobiju
Samo tokom prethodnih 10-tak godina zabeleženo je mnoštvo ispada pripadnika navijačke grupe "Torcida", koja spadaju u teška dela veličanja nacizma, antisemitizma, rasizma i srbofobije.
2015. U junu mesecu uoči utakmice Hrvatska - Italija na stadionu "Poljud", na samom terenu bila je ucrtana ili hemijski tretirana velika svastika (kukasti krst) od 14 metara.
2019. Jedan od brojnih napada na sezonske radnike desio se u julu na Braču. Grupa pripadnika Torcide napala je radnike, među kojima su bili i Srbi. Pretukli su i vatrogasca koji je stao u odbranu radnika i naneli mu teške telesne povrede.
2019. Torcida je upala u kafić u Uzdolju i napala građane srpske nacionalnosti koji su gledali utakmicu Crvene zvezde. Povređeno je pet osoba, među kojima i dete. Događaj je istraživan kao zločin iz mržnje.
2023. Uoči finala juniorske Lige šampiona u aprilu, navijači Hajduka su pevali ustaške pesme u Ženevi u gestikulacijom pokazivali pretnje klanja.
2025. U avgustu prošle godine na utakmici protiv Istre 1961 navijači su uzvikivali ustaške parole.
2025. Dani srpske kulture u Splitu prekinuti su 3. novembra upadom 50-tak pripadnika "Torcide". Zbog pretnji, organizatori skupa u naselju "Blatine" morali su da prekinu događaj na kome su učestvovala deca iz Novog Sada.
Antisrpski povici i parole postali su svakodnevnica. Nema derbija, a da navijači Hajduka (kao i Dinama) deo navijačkog repertoara, ili parola, ne posvete Srbima.