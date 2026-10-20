Slušaj vest

Selektor ženske seniorske reprezentacije Srbije Miloš Pavlović bio je gost podkasta KSS „Zemlja šampiona“ u kojem je govorio o letu za nama, ali i novembarskom FIBA prozoru. Pred reprezentacijom su tri zahtevne utakmice u novoj grupi, a cilj je da ekipa nastavi da napreduje i spremno dočeka izazove koji je očekuju.

„Posle dugog niza godina, imali smo slobodno leto, pre svega devojke i vidno im je prijalo. Mi smo iskoristili priliku da okupimo seniorsku reprezentaciju u dve selekcije. Doveli smo igračice sa univerziteta iz Amerike sa još nekim igračima iz domaće lige koje su se nametnule prošle sezone, ne bi li imali uvid u tu selekciju onako kako treba. Sa druge strane, onaj prvi ešalon, nosioce smo okupili na Zlatiboru i iskoristili leto da postavimo osnovne principe jer prošle godine kada smo se okupili prvi put pod mojim vođstvom, imali smo dva dana do utakmice u prozoru i u tu nema prostora za neki ozbiljniji rad i širinu tako da smo leto iskoristili da postavimo osnovne principe u napadu i odbrani i radimo na koheziji“, rekao je selektor.

1/12 Vidi galeriju Miloš Pavlović, selektor košarkašica Srbije Foto: KSS

Posle uspešnog prvog dela kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje je naš tim završio neporažen, sledi drugi deo u novembru. Protivnici reprezentaciji Srbije u novoformiranoj grupi biće Slovačka, Grčka, Holandija.

„Za razliku od prethodnih prozora, sada imamo tri utakmice i kvalitet protivnika, moram da priznam, mnogo ozbiljniji jer to su sve igrači iz prvog dela uz ekipe koje su dodate iz pretkvalifikacija, kao što smo mi. Startujemo kod kuće sa Grčkom i mislim da će to biti jedan od ključeva. Nakon toga putujemo za Holandije, pa odande za Slovačku. Stručni štab već uveliko priprema ekipe. Selektor Grčke je tek nedavno izabran tako da smo tu bili u iščekivanju da bismo znali šta da pripremamo. Mahom su sve novi selektori, kao i kod nas, od prošle godine i, manje-više, treba da se fokusiramo na našu igru“, izjavio je Pavlović.

Iako je tokom leta bilo novih lica u obe grupe, promene se nisu negativno odrazile na rad i atmosferu u ekipi. Selektor je zadovoljan pristupom igračica, naglašavajući da za sada nema problema u tom segmentu.

„Nije bilo takmičenja, nije bilo pritiska jer nema takmičenja i samim tim sve je rasterećeno. Međutim, moram i to da pohvalim jer smo imali nova lica i u prvoj i u drugoj grupi, ali se to nije osetilo na terenu. Ne volim mnogo da hvalim, ali za sada nemamo problema sa atmosferom. Devojke su profesionalci i one same po sebi znaju kad treba da se zategne, naravno, mi smo tu da dodamo kad malo treba da se doda, ali u principu nema nekog forsiranja, guranja po pitanju rada. Devojke rade dobro i pošteno prema državnom dresu, tako da sa te strane nismo imali problem i nadam se da nećemo imati ni u budućnosti“, kaže selektor ženske reprezentacije.

Gledajući ovogodišnje Svetsko prvenstvo, Pavlović je uporedio naš tim sa kremom planetarne košarke.

„Imamo talenat, imamo potencijal, treba nam iskustva. Igračima treba više vodećih, nosećih uloga u timovima u najvišim takmičenjima. Oskudevamo u tome, ali sam siguran da će izaći i one i nametnuti se na taj kvalitet, ali ne može preko noći. Imamo prostora za napredak ogromnog, imamo prostora za nadogradnju“, rekao je Pavlović.

Dođite 11. novembra u Halu sportova Ranko Žeravica da podržimo naše košarkašice u nastavku borbe za Evropsko prvenstvo.

Raspored utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo:

Srbija – Grčka (11. novembar, 18.00)

Holandija – Srbija (14. novembar, 14.30)

Slovačka Srbija (17. novembar, 18.00)

Grčka – Srbija (10. februar)

Srbija – Holandija (13. februar)

Srbija – Slovačka (16. februar)

01:02 Jovana Popović Izvor: Instagram