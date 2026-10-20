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Napad se odigrao u ponedeljak uveče oko 22 časa u luksuznom naselju „La Hulijana”, kada je petorica maskiranih i naoružanih razbojnika upala na imanje.

U tom trenutku, Riko je bio za porodičnim stolom na večeri sa suprugom Albom Silvom, dvoje dece, taštom i kućnom pomoćnicom, a bezbednosni alarm bio je ugašen jer su svi ukućani bili unutra. Vidno uplašeni, članovi porodice pokušali su da se zabarikadiraju u jednu od soba, ali su provalnici nasilno razbili vrata i upali unutra.

Serhio Riko Foto: Printskrin/Instagram

Napadači su postupali izuzetno agresivno, vezali su španskog golmana i temeljno pretražili kuću, odnevši sve dragocenosti i vredne predmete koje su pronašli. Sam Riko se kasnije oglasio i potvrdio da se pljačka dogodila, ali je demantovao navode pojedinih medija da je tom prilikom pretučen.

Ovaj jezivi incident dolazi kao novi udarac za Rika, koji se tek nedavno oporavio od teške životne drame. Podsetimo, on je u maju 2023. godine pretrpeo stravičnu nesreću u Andaluziji kada ga je udario konj, nakon čega je nedeljama bio u komi i morao da prođe kroz dug i mukotrpan proces rehabilitacije.

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Tuča huligana PSŽ Izvor: Kurir sport