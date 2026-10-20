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Komo će u sredu ugostiti veliki Mančester junajted, što je za Fabregasa istorijski dan i to želi da bude jedina tema pred ovaj duel.

1/3 Vidi galeriju Sesk Fabregas Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Tiziano Ballabio / AFP / Profimedia

"Neću odgovoriti na pitanje o Junajtedu, jer mislim da je ono neprimereno i da ne pokazuje poštovanje prema velikom igraču i treneru kakav je Kerik", rekao je Fabregas.

Potom se osvrnuo na utakmicu.

"Biće to istorijski dan za naš grad, naš klub i naše igrače. Moraćemo dobro da se prilagodimo. To je Mančester junajted. Nema potrebe govoriti bilo šta o njihovoj istoriji. Pokušaćemo da igramo svoju igru i pobedimo", rekao je Fabregas.

On je ponosan na sve što je Komo postigao od njegovog dolaska.

"Došao sam ovde pre više od četiri godine kao igrač i ovde sam završio karijeru. Ako uporedite ono što sam zatekao kada sam stigao sa onim što je danas, videćete da je sve potpuno drugačije. To nije samo razlika kao noć ili dan. Kao da smo u nekom drugom svetu, a sve se dogodilo veoma, veoma brzo. Zato ponekad moramo da se prisetimo početaka, ostanemo skromni i nastavimo da radimo ono što radimo. Ima još mnogo toga da se uradi, mnogo toga da se nauči", istakao je Španac.

Stao je i u odbranu svog kolege Kerika.

"Prošle godine je uradio zaista dobar posao i vratio je Mančester junajted tamo gde mu je mesto – u Ligu šampiona – i to prvi put posle mnogo godina, tako da nije sve tako crno. Ne može se govoriti o krizi kada igrate svaka tri dana. Nemate vremena ni da razmišljate o tome da li ste u krizi. Krizu sami stvarate, ali pravi fudbal je upravo to – igrati svaka tri dana i izlaziti na teren sa ciljem da pobedite", zaključio je Fabregas.