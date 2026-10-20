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"Poslednjih nekoliko meseci, odnosno zapravo poslednjih nekoliko godina, bilo je izuzetno naporno. Osećam da mi je potrebno da se odmorim i potpuno oporavim, pa ću upravo to i učiniti, ovoga puta ću sebi dati malo više vremena", rekla je Švjontek, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/5 Vidi galeriju Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Šestostruka grend slem šampionka nije uspela da se plasira na Završni WTA turnir, prvi put od 2019. godine, pošto se danas povukla sa turnira u Ningbou zbog povrede butine.

Posle toga, 25-godišnja teniserka saopštila je da će završiti sezonu u kojoj nije ostvarila mnogo uspeha, kako bi sebi omogućila duži period odmora i oporavka pre povratka na teren naredne godine.

Švjontek, nekadašnja dugogodišnja prva teniserka sveta, prvi put od 2021. godine završava sezonu bez grend slem titule, a trenutno zauzima deveto mesto na svetskoj rang-listi.

Poslednju grend slem titulu osvojila je prošle godine na Vimbldonu.

Švjontek je ove sezone osvojila samo jednu WTA titulu, na Rodžers kupu u avgustu, a godinu završava skorom od 42 pobede i 16 poraza.

U subotu je izgubila od sunarodnice Maje Hvalinske u polufinalu turnira u Vuhanu. Bio joj je to tek četvrti poraz u poslednja 23 meča.

"Posebno sam ponosna na posao koji smo obavili u drugoj polovini godine i napredak koji smo ostvarili. ;To mi daje veliko samopouzdanje u pogledu onoga što me čeka", navela je Švjontek.