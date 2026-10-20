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Pred nama je novi bokserski spektakl koji organizuje Balkan Boxing, a trinaesta revija profesionalnog boksa u ovoj organizaciji održava se u Severnoj Makedoniji u gradu Negodino u hali Mladost.

Sada su puštene u prodaju i karte za ovaj spektakl koji nas čeka u Severnoj Makedoniji. Karte su 400 denara (760 dinara) za tribine, 500 denara (950 dinara) za parter stajanje i 600 denara (1140 dinara) za parter sedenje.

1/8 Vidi galeriju Balkan Boxing 9 spektakl u Sarajevu Foto: Jovana Kala Božić

Ljubitelji boksa će moći da vide pet mečeva. Glavna borba rezervisana je za Tajsona iz Prijepolja - Almira Memića, šampiona Srbije u srednjoj kategoriji i jednog od naših najboljih boksera.

Neporažen Almir Memić, koji u profi boksu ima skor od šest pobeda iz isto toliko borbi za rivala ima Borisa Nedbala iz Slovačke, koji ima skor od šest pobeda i četiri poraza.

Matej Čatleski, domaći bokser, imaće veliku podršku domaće publike, deo je co-main eventa, a njegov rival je Leon Marić iz Bosne i Hercegovine, koji ima skor od 11 pobeda i 23 poraza u profi karijeri.

Vatromet u ringu se očekuje u duelu Srbina i Hrvata. Hrvatski bokser Marko Kraljević (9 pobeda i 1 poraz) se bori protiv Stefana Mihajlova (10:35:3) i ovo će biti jedan od najzanimljivijih mečeva.

Sanel Hasanović za rivala ima Andre Jumbi Ojena iz Kameruna i ovo će biti duel teškaša koji će takođe doneti velika uzbuđenja.

Boriće se i Vuk Vukajlović i Filip Dostanić, srpski bokseri koji traže svoju prvu pobedu u profi ringu.

Karte se mogu kupiti na OVOM linku.