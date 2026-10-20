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Peti se oglasio se zbog dešavanja u svojoj zemlji i kritikovao je nasilne izgrednike koji već danima pljačkaju prodavnice luksuzne robe, ali i obične prodavnice u različitim gradovima

Nekadašnji reprezentativac Francuske i osvajač Mundijala 1998. godine i Eura 2000. godine je na Instagramu bio izuzetno ljut zbog izazvanog haosa na ulicama.

Bivši igrač Monaka, Arsenala i Čelsija nije birao reči kojima bi komentarisao izgrednike.

"To su nasilnici, jer ih povezuje kukavičlukla. Sve uništavaju, sve pale, razbijaju, pljačkaju, kradu, povređuju ljude, napadaju ih i vređaju" počeo je besno Emanuel Petit, pa dodao:

"Ne bi trebalo mešati ljude koji su juče protestovali sa ovim izgrednicima. Njih potpuno razumem, jer je i meni dosta toga da me porezima cede kao limun. Volim svoju zemlju, volim sve strance koji vole moju zemlju i žele da se integrišu. Ali svi ostali, počevši od onih koji ne žele da Francuska ostane ono što jeste, neka se vrate odakle su došli. Nisu nam potrebni"

Na kraju je udario i na one koji imaju francuski pasoš, a prave haos.