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Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić obišao je radove na rekonstrukciji objekta u okviru Sportskog centra Partizan–Teleoptik, u kojem će biti smešten internat Omladinske škole crno-belih.

Samo dve nedelje nakon što je javnosti predstavljen projekat izgradnje Partizanove akademije, radovi su uveliko odmakli, a budući smeštajni kapaciteti već dobijaju svoje obrise. Reč je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba, čijom će realizacijom biti stvoreni znatno kvalitetniji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera.

1/11 Vidi galeriju Ljajić obišao radove na budućoj Partizanovoj fudbalskoj akademji Foto: FK Partizan

Tokom obilaska, predsednik Rasim Ljajić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom radova i potvrdio da će prvi polaznici akademije biti smešteni već u martu naredne godine.

- Pre dve nedelje započeli smo radove na rekonstrukciji ovog objekta, koji će postati internat, odnosno Partizanova akademija. Sobe su već dobile svoju formu. U ovoj fazi imaćemo 14 soba, a već na proleće moći ćemo da primimo prvu decu iz naših omladinskih kategorija.

Plan je da sve bude na jednom mestu – smeštaj, ishrana, oporavak, uz neposrednu blizinu terena Sportskog centra Partizan–Teleoptik, što je posebno važno za svakodnevni rad i razvoj mladih fudbalera.

Mnogi su ovo obećavali godinama i zato razumem skepticizam koji je postojao kada smo najavili početak radova. Međutim, danas se jasno vidi da se obećano realizuje. Već u martu primićemo prve stanovnike Partizanove akademije, kojima želimo da obezbedimo najbolje uslove za razvoj u čitavom regionu - istakao je Ljajić.

Predsednik Partizana uputio je i poziv svim partizanovcima koji su u mogućnosti da doprinesu realizaciji projekta. Kako je naglasio, nije reč samo o novčanim donacijama, već o pomoći u građevinskom materijalu, opremi i drugim sredstvima koja mogu doprineti kvalitetu i opremanju buduće akademije.

Prva faza projekta obuhvata uređenje 14 dvokrevetnih i trokrevetnih soba, kao i zajedničkih prostorija namenjenih druženju i slobodnom vremenu mladih fudbalera, uključujući sadržaje poput bilijara i stonog tenisa.

U drugoj fazi, čiji je završetak planiran do leta 2027. godine, predviđeno je uređenje još tri trokrevetna apartmana, spa centra namenjenog oporavku sportista i teretane.

Izgradnjom Partizanove akademije klub postavlja temelje dugoročnog razvoja Omladinske škole, sa ciljem da mladim fudbalerima obezbedi uslove u kojima će moći da napreduju, kako na terenu, tako i van njega.