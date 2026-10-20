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Igor Radojčić, bivši međunarodni fudbalski sudija, postao je član Sudijske komisije Fudbalskog saveza Turske.

Ovo imenovanje predstavlja veliko priznanje za njegov stručni rad, ali i za srpski fudbal i srpsko suđenje u celini.

1/17 Vidi galeriju VAR soba Foto: Screenshot, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Printscreen

Radojčić će kao glavni zadatak imati unapređenje primene VAR sistema u jednoj od najinteresantnijih liga. Turski klubovi poslednjih godina ulažu značajna sredstva i dovode atraktivna pojačanja, pa takav nivo zahteva i adekvatno suđenje i primenu video tehnologije.

Podsetimo, samo minulog leta su turski klubovi potrošili stotine miliona evra na pojačanja, stigli su Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Rafael Leao, Leandro Trosar...

Upravo zato, poverenje ukazano srpskom stručnjaku ima posebnu težinu. Njegovo znanje i iskustvo treba da doprinesu razvoju VAR sudija i unapređenju njihovog rada.

Uz Milorada Mažića, koji je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Rusije, Srbija sada ima još jednog predstavnika na odgovornoj funkciji u velikom evropskom fudbalskom sistemu.

Radojčićevo imenovanje predstavlja novu potvrdu međunarodnog ugleda srpskih sudijskih stručnjaka i njihovog znanja, koje se prepoznaje i vrednuje izvan granica naše zemlje.

Radojčić je fudbalskoj javnosti u Srbiji u poslednjih nekoliko godina bio poznat i kao stručni komentator u analizi suđenja na Arena sport televiziji u pregledu kola Superlige Srbije.