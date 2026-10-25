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Jedan od klubova koji je bio velikim finansijskim problemima i pretilo mu je čak i gašenje je Sloga iz Kraljeva. Međutim, poslednjih godina klub iz grada na Ibru uspeo je da se stabilizuje, vrati dugove koje je imao prema poveriocima, bivšim igračima i trenerima, a kako kaže predsednik Sloge Saša Čubrilo, istorijski uspeh je što je originalni račun kluba ponovo aktivan.

- Pre tri godine je ova grupa ljudi ušla u klub. Milan Minić, Bojan Gicić, Uroš Matić i ja. Uglavnom se radi u ljudima koji su nekada igrali za Slogu - počinje priču za Kurir Saša Čubrilo i objašnjava:

- Svi dugovi od 2023. na ovamo su namireni i isplaćeni, Sloga nije radila čuveni UPPR, možda smo jedini klub u državi koji je sve svoje obaveze isplatio bivšim igračima, trenerima, poveriocima. Ovog leta smo uspeli da aktiviramo originalni Slogin račun, a on nije funkcionisao kako treba od 2005. godine, rekao bih da je to istorijski uspeh. Od 2021. bio je u kontinuitetu u blokadi. Tako da smo uspeli da ga odblokiramo i da poslujemo i preko njega.

Predsednik KK Sloga Saša Čubrilo Foto: Aleksandar Daisević

Teškog posla su se prihvatili ljudi koji su nekada nosili Slogin dres, a samo oni znaju kroz šta su sve prošli.

- Radi se o entuzijastima koji vole Slogu i košarku i koji žele da klub bude na košarkaškoj mapi Srbije. Da je pomere s margine košarkaških dešavanja, što smo uradili. Naravno, finansijskoj stabilnosti doprinela je prošle godine i država. Takođe, posle dugo vremena uspeli smo da donesemo neki novac od prodaje igrača, a koji nije mali. Naplatili smo se i na taj način - otkriva prvi čovek kluba.

Ništa nije moglo da se ostvari preko noći, već se išlo korak po korak.

- Kad smo se prihvatili posla u klubu na molbu ljudi iz grada, dakle 2023, Sloga je bila u ozbiljnim finansijskim problemima. Pre nas su tu bili neki ljudi koji nisu uspeli ili nisu bili u mogućnosti da ostvare napredak. Prihvatili smo se posla i polako rešavali neke stvari u hodu, paralelno smo se takmičili i sada Sloga funkcioniše kao jedan od najuspešnijih klubova u Kraljevu. A sve to s možda najmanjim budžetom u Košarkaškoj ligi Srbije. Koliko će to da traje ne zavisi samo od nas u klubu.

Dobri rezultati doveli su do toga da je kraljevački klub najgledaniji u Košaršakoj ligi Srbije.,

- Na naše mečeve dolazi najviše publike, koja nas bodri u novoj hali. Praktično nose ekipu. Prošle sezone bili smo na korak do Superlige, a to bi nam donelo dolazak Partizana ili Crvene zvezde, što bi za kraljevačku košarku bio veliki iskorak. Ljubitelji košarke bi taklo ponovo mogli uživo da vide naše najjače klubove i nova hala bi sigurno bila prepuna, pa čak i mala za sve koji bi hteli da prisustvuju tim utakmicama - smatra Čubrilo.

Foto: Screenshot

Prodaja nekih igrača koji su bili nosioci igre bila je neminovnost.

- Plasman zavisi od toga koliko smo dobar izbor igrača napravili. U osnovi svega je novac kog u ovom trenutku imamo minimalno i situacija je takva da se snalazimo. Veoma je teško funkcionisati kako treba. Počeli smo sezonu dosta dobro, nadamo se nekom rezultatu, ne pucamo na neke velike ciljeve. Realno je da budemo u sredini tabele, a videćemo u kom će pravcu ići.

Dolazimo i do čuvenog pitanja koliko bi jaka domaća liga u kojoj bi od početka igrali Crvena zvezda i Partizan osnažila nekadašnje košarkaške centre po unutrašnjosti.

- To bi bila prava stvar. Putujem sa Slogom po gradovima Srbije i razgovarajući s ljudima vidim da su svi željni da gledaju klubove koji se sada takmiče u ABA ligi, pre svih Zvezdu i Partizan. Mislim da bi to ozbiljno podiglo nivo košarke u Srbiji. Većina igrača koji odlaze da igraju u neke zemlje koje baš i nisu košarkaške, vratili bi se. Sve bi to zahtevalo i finansijski iskorak kako bi klubovi bili konkurentni. Pitanje je da li za to ima razumevanja i snage u institucijama koje se brinu o srpskoj košarci. Najveći uticaj ima država, Zvezda i Partizan. Jaka srpska liga bi za nekoliko godina uz normalno ulaganje uspela da se približi nivou ABA lige. Kraljevo ima ozbiljne uslove uslove za sport jer poseduje jednu od tri najlepše i najfunkcionalnije dvorane u Srbiji. Samo malo ulaganja i Slčoga bi ponovo bila u jednoj vrlo kvalitetnoj ligi – jasan je Čubrilo.

Foto: Krug.rs

Sećanje na veliki uspeh

Klub će posebno obeležiti i ogroman uspeh juniorske ekipe koja je pre 60 godina bila šampion ondašnje Jugoslavije. Bio je to ogroman uspeh.

- Ne žalimo da to ode u zaborav, niti taj rezultat, niti igrači, danas ljudi u ozbiljnim godinama.

A što se tiče talenata, u Kraljevu se i dalje radi na stvaranju novih asova.

- Sloga funkcioniše i kroz mlađe kategorije, juniorska ekipa je sastavljena uglavnom od kraljevačkih igrača. Takmičimo se u najvišem stepenu u našoj zemlji. Nekoliko mladih igrača je otišlo u SAD, gde igraju na koledžima. Neki su u većim klubovima. Trenutno s juniorima i kadetima radi Saša Đorđević, kao neko ko ima reprezentativno iskustvo. Tu je i Nikola Jovanović, koji je trenirao ŽKK Kraljevo - zaključio je predsednik KK Sloga.

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00:35 Puna Arena Partizan, grobari, navijaci, kosarka, arena, rekord Izvor: Kurir