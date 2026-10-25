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Janik Siner prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri!

Italijanski teniser završio je sezonu 2026. zbog problema sa desnim kolenom, a sada je odlučio da promeni pristup lečenju. U međuvremenu, njegov trener Daren Kejhil doputovao je u Monte Karlo, gde se sa ostatkom stručnog tima razmatraju naredni koraci i plan povratka na teren.

Ljubitelji tenisa čekaju vesti o povratku Janika Sinera, ali oporavak prvog tenisera sveta ne ide tempom kojem su se mnogi nadali. Italijan nije igrao još od finala Vimbldona 12. jula, kada je pobedio Aleksandra Zvereva i osvojio petu grend slem titulu u karijeri.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Problemi sa desnim kolenom prvo su ga odvojili od turnira na severnoameričkoj turneji, zatim je morao da propusti US open, a potom i takmičenja u Aziji. Na kraju je 6. oktobra objavio da je za njega takmičarska sezona 2026. završena.

"Zajedno sa lekarima odlučio sam da mi je potreban ciklus terapija za koleno, što znači da je moja sezona zvanično završena. Moram da razmišljam dugoročno o svojoj karijeri i učiniću sve da se vratim na 100 odsto", poručio je Siner u obraćanju navijačima.

Promenio medicinski tim, oporavak se nastavlja

Prema pisanju "Gazete delo sport", Siner više neće koristiti usluge centra "J Medical", u kojem je ranije lečio povredu. Novi plan oporavka organizovan je oko poznatog ortopeda Herberta Šenhuberа, uz nadzor doktora Alberta Zangrila, koji je na čelu kliničkog sistema "San Rafaele".

Italijanski mediji navode da je problem povezan sa upalom iliotibijalne trake, koja izaziva bol u predelu desnog kolena. To je i dalje glavna prepreka njegovom povratku na teren.

Trenutni plan uključuje odmor, fizioterapiju i jačanje mišića, a u terapiju je uključena i PRP metoda, koja koristi koncentrat trombocita iz krvi samog pacijenta. Cilj je da se bol i upala stave pod kontrolu i da Siner dobije dovoljno vremena za oporavak pre početka priprema za narednu sezonu.

U javnosti se spekuliše o razlozima promene medicinskog tima, međutim, Siner još uvek nije izneo detalje o eventualnom nezadovoljstvu njihovim radom. Ono što je izvesno jeste da je odlučio da promeni pristup lečenju dok pokušava da se vrati u punu formu.

Kejhil doputovao u Monte Karlo, sprema se plan povratka

Dodatnu pažnju privukao je dolazak Darena Kejhila u Monte Karlo, gde Siner živi i trenira. Australijski stručnjak pridružio se Italijanu i drugom treneru Simoneu Vanjociju kako bi se razgovaralo o narednim koracima, oporavku i budućnosti njihove saradnje.

Prema pisanju "Gazete", postoji mogućnost da Siner naredne nedelje obavi prve testove na teniskom terenu, ali samo ukoliko stanje kolena to dozvoli. To još ne znači da je povratak neposredno pred vratima, već da bi stručni tim mogao da proveri kako koleno reaguje na opterećenje.

Pominje se i mogućnost nastupa na egzibicionom turniru Siks Kings slem, koji je planiran za kraj decembra. Ipak, takav scenario zavisi od oporavka, dok se zvaničan povratak na ATP tur očekuje tek tokom 2027. godine.

Šta će biti sa trenerom koji je najavio odlazak?

Pored zdravstvenog stanja, pažnju privlači i budućnost Kejhila u Sinerovom timu. Australijanac je ranije najavljivao da bi saradnju trebalo da završi na kraju 2026. godine, ali bi produžetak zajedničkog rada mogao da bude opcija dok se Italijan vraća takmičenjima.

"Gazeta delo sport" navodi da se kao mogućnost razmatra da Kejhil ostane uz Sinera do Rolan Garosa 2027, umesto da napusti tim na kraju ove godine. Takav dogovor za sada nije zvanično potvrđen, ali njegov dolazak u Monte Karlo podgrejao je priču o nastavku saradnje.

Za Sinera bi kontinuitet u stručnom štabu mogao da bude značajan dok se posle višemesečne pauze priprema za povratak, a za Kejhila bi to bila prilika da pomogne svom igraču da ponovo dostigne najviši nivo.