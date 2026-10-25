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Burne scene viđene su na utakmici brazilskog šampionata između Santosa i Baije, koja je završena rezultatom 1:1.

Nejmar je isključen u 46. minutu, a njegov izlazak sa terena obeležili su burna rasprava i nezadovoljstvo zbog odluke sudije.

Sve se dogodilo tokom razgovora sa Rodrigom Nestorom. Sudija Sampajo u prvi mah nije reagovao, ali je Nestor podigao ruku i pozvao arbitra, ukazujući mu na to da je Nejmar rukom prekrio usta dok mu se obraćao.

Usledila je provera VAR snimka, nakon koje je sudija odlučio da brazilskom asu pokaže crveni karton i pošalje ga u svlačionicu.

Pobesneo posle crvenog kartona!

Nejmar nije krio bes zbog odluke. Najpre je ušao u raspravu sa četvrtim sudijom, a zatim se uputio ka svlačionici. Pre odlaska sa terena pokušao je da se obračuna i sa Nestorom, ali su saigrači brzo reagovali i sprečili da situacija dodatno eskalira.

Isključenje je izazvalo veliku pažnju, posebno zbog činjenice da je do njega došlo nakon što je Nejmar prekrio usta tokom razgovora sa protivničkim igračem. Takav gest može otežati utvrđivanje onoga što je izgovoreno, a sudija je nakon gledanja snimka odlučio da reaguje.

Nejmar otkrio šta se dogodilo

Brazilac se nije dugo čekao da iznese svoju verziju događaja. Odmah posle incidenta govorio je o situaciji i priznao da je pogrešio kada je rukom prekrio usta, ali je negirao da je rekao bilo šta sporno.

"Šalili smo se i smejali na terenu. Onda sam otišao da pričam sa Nestorom. Priznajem da sam napravio grešku jer sam prekrio usta, ali mu ništa nisam rekao. On je odmah podigao ruku i tražio da me isključe, a ja sam pričao normalno i smireno. Nestor je reagovao zlonamerno", objasnio je Nejmar.

Tako je iskusni napadač pokušao da stavi tačku na incident, ali njegova reakcija i crveni karton sigurno će nastaviti da izazivaju polemike.

Santos je protiv Baije osvojio samo bod, a Nejmarovo isključenje dodatno je obeležilo meč koji je završen rezultatom 1:1. Ostaje da se vidi kakve će posledice ovaj incident imati po brazilsku zvezdu.