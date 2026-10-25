Slušaj vest

Crvena zvezda je u Laktašima pobedila Igokeu u dramatičnoj završnici nakon što je Čima Moneke na 13 sekundi do kraja blokirao pokušaj protivnika, a onda na drugoj strani terena poentirao za pobedu.

Predsednik crveno-belih je kritikovao suđenje u regionalnom takmičenju.

"Ne znam kome i čemu služi ovako loše suđenje na gotovo svim utakmicama ABA lige. Ne mislim da je reč o namernim greškama, već o ogromnom neznanju i nedostatku kvaliteta. Od početka nove sezone gotovo da nije odigrana utakmica na kojoj je suđenje bilo na zadovoljavajućem nivou. Kome ovakva situacija ide u prilog, zaista mi nije jasno", rekao je Željko Drčelić za "Meridian sport" i dodao:

"Predsedništvo ABA lige, zajedno sa gospodinom Perezom, mora ozbiljno da se zapita može li se ovako nastaviti i kakve posledice ovakvo suđenje ostavlja po ugled i regularnost takmičenja. Mi smo pobedili u tri utakmice, ali ovde nije reč o pobedama i porazima. Ovde je reč o regularnosti takmičenja, kredibilitetu lige i jednakim uslovima za sve klubove".

1/10 Vidi galeriju Željko Drčelić Foto: Starsport

Najlošije suđenje u istoriji ABA lige?

Drčelić je posebno kritikovao kvalitet sudijskog kadra, ali i sistem kontrole i ocenjivanja arbitara.

"Nažalost, veliki broj sudija koje dele pravdu u ABA ligi jednostavno nije dorastao ovom rangu takmičenja. Čast izuzecima, ali oni se, nažalost, mogu prebrojati na prste jedne ruke. Posebno zabrinjava činjenica da se sudijama dodeljuju nerealno visoke prelazne ocene, dok je svima koji prate košarku jasno da svedočimo možda i najlošijem suđenju u istoriji ABA lige".

Istakao je da je liga znatno iznad nivoa suđenja.

"Podsetiću da u ABA ligi nastupaju tri evroligaša i još pet klubova koji učestvuju u različitim evropskim takmičenjima. To dovoljno govori o kvalitetu i ozbiljnosti lige. Međutim, nivo suđenja ne prati kvalitet klubova i igrača. Naprotiv, često deluje kao da se sudi u nekoj potpuno neafirmisanoj košarkaškoj ligi, a ne u jednom od najznačajnijih regionalnih takmičenja u Evropi. Utisak je da 80 odsto sudija ne zna pravila…".

Imao je prvi čovek ekipe sa Malog Kalemegdana poruku za čelnike ABA lige.

"ABA liga mora da ima suđenje dostojno svog ugleda, kvaliteta i značaja. Ovo više nije pitanje pojedinačnih grešaka, već ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju odgovornih ljudi. Ako želimo ozbiljnu ligu, moramo imati i ozbiljno suđenje. U suprotnom, dovodimo u pitanje smisao i regularnost čitavog takmičenja", zaključio je Željko Drčelić.

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: