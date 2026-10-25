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"Građani" su izgubili u Birmingemu od Aston Vile (1:2), Arsenal se kasnije izjednačio sa njima na prvom mestu, pošto je pobedio Everton kod kuće (2:0), a trener Sitija Enco Mareska je istakao da su njegove izabranike skupo koštale greške i neiskorišćene prilike.

Zadovoljan i posle poraza

Siti je tokom većeg dela susreta imao inicijativu i stvorio veliki broj šansi, ali su domaći iskoristili dve greške gostujuće odbrane i stigli do sva tri boda.

"Generalno, odigrali smo dobru utakmicu i stvorili veliki broj prilika. Oba gola koja smo primili mogla su da budu izbegnuta. Ponekad vam je potrebno i malo više sreće, jer smo im dozvolili samo te dve šanse, dok smo mi mnogo vremena proveli u njihovom kaznenom prostoru", rekao je Mareska.

1/6 Vidi galeriju Enco Mareska Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Italijanski stručnjak je naglasio da njegov tim mora bolje da koristi prilike koje stvara.

"Morate biti konkretni pred golom i izbegavati greške poput onih kod dva primljena gola", poručio je strateg Sitija.

Ekipa iz Mančestera se sada okreće narednim izazovima, a već sledeće sedmice je očekuju dva duela protiv opasnog Brajtona, u Liga kupu i Premijer ligi.

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