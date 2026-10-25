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Federiko Luci bio je velika nada italijanskog tenisa, igrao je za reprezentaciju u Dejvis kupu i stigao do 92. mesta na ATP listi.

Ništa nije nagoveštavalo tragediju koja će uslediti: svega nekoliko dana nakon nastupa na turniru u Olbiji dobio je visoku temperaturu, završio u bolnici, a lekari su mu saopštili stravičnu dijagnozu. Akutna leukemija napredovala je neverovatnom brzinom. Dana 25. oktobra 2008. godine, u 28. godini života, mladi sportista je preminuo.

Vest o njegovoj smrti potresla je italijanski sportski svet. Čovek koji je godinama gradio karijeru na teniskim terenima, prolazio kroz povrede i vraćao se jači, odjednom se našao u borbi u kojoj mu ni fizička spremnost ni sportska upornost nisu mogle garantovati pobedu. Iza njega su ostali neostvareni snovi, porodica koja je izgubila sina i uspomena na tenisera čiji je život prekinut prerano.

1/5 Vidi galeriju Federiko Luci Foto: ALI BURAFI / AFP / Profimedia, Screenshot

Od dečaka s reketom do reprezentativca Italije

Federiko Luci rođen je 3. januara 1980. godine u Arecu, u Toskani. Tenis je počeo da igra sa samo tri godine, a talenat je pokazao još kao dečak. Već u juniorskim kategorijama ostvarivao je zapažene rezultate: osvojio je svetsku i evropsku titulu do 14 godina, a potom postao i evropski prvak do 16 godina.

U profesionalne vode zakoračio je krajem devedesetih, a početkom novog milenijuma počeo je da privlači pažnju teniske javnosti. Godine 2001. stigao je do četvrtfinala turnira u Barseloni, dok je na turniru u Rimu ostvario pobede nad renomiranim protivnicima.

Iste godine debitovao je za reprezentaciju Italije u Dejvis kupu. Njegova karijera išla je uzlaznom putanjom, a 11. februara 2002. ostvario je najbolji plasman u karijeri, zauzevši 92. mesto na ATP listi.

Ipak, put ka vrhu nije bio lak. Ozbiljna povreda ramena usporila je njegov napredak i primorala ga da se bori za povratak. Uprkos problemima, nastavio je da igra, a 2006. ponovo je predstavljao Italiju u Dejvis kupu.

Visoka temperatura koja je promenila sve

U oktobru 2008. Luci je nastupao na ekipnom prvenstvu Italije u Olbiji, na Sardiniji. Prema dostupnim izveštajima, 19. oktobra pozlilo mu je, a visoka temperatura bila je jedan od prvih znakova da se događa nešto ozbiljno.

Vratio se u rodni Areco, a njegovo stanje zahtevalo je bolničko lečenje. U početku se sumnjalo na bronhopneumoniju, ali dalja ispitivanja otkrila su mnogo ozbiljniji problem.

Lekari su ustanovili da boluje od akutne leukemije, teškog oblika bolesti krvi koji može da napreduje veoma brzo. Dijagnoza je postavljena svega nekoliko dana nakon prvih simptoma.

Za mladog tenisera, njegovu porodicu i prijatelje počeo je period straha i neizvesnosti. Umesto priprema za naredne mečeve i planiranja sportske budućnosti, usledila je borba za život.

Nekoliko dana borbe u bolnici

Luci je lečen u bolnici San Donato u Arecu, gde je prebačen na hematologiju. Lekari su pokušavali da stabilizuju njegovo stanje i započnu odgovarajuće lečenje, ali bolest je napredovala izuzetno brzo.

Prema izveštajima o njegovim poslednjim danima, stanje mu se tokom 24. oktobra dramatično pogoršalo, nakon čega je pao u komu.

Narednog dana, 25. oktobra 2008, preminuo je u bolnici. Imao je samo 28 godina.

Njegova smrt bila je posebno potresna zbog brzine kojom se sve dogodilo. Za svega nekoliko dana, mladi sportista prešao je put od teniskog terena do bolničke sobe, a zatim izgubio bitku s bolešću.

Vest je odjeknula u italijanskim sportskim krugovima. Luci nije bio samo još jedno ime na ATP listi: bio je nekadašnji juniorski šampion, reprezentativac i igrač koji je, uprkos povredama i teškim periodima, nastavio da se bori za svoju karijeru.

Lučijev sportski put imao je uspone i padove. Juniorski uspesi otvorili su mu vrata profesionalnog tenisa, a plasman među prvih sto igrača sveta potvrdio je njegov potencijal.

Međutim, povreda ramena uticala je na njegovu karijeru i otežala mu da se trajno probije među najbolje. U profesionalnom tenisu morao je da se bori ne samo protiv protivnika već i protiv fizičkih problema koji su mu remetili kontinuitet.

Njegova biografija uključuje i disciplinski slučaj povezan s klađenjem na teniske mečeve, o kojem su italijanski mediji izveštavali 2008. godine. Taj deo njegove sportske prošlosti ostao je zabeležen u medijima, ali nije povezan s bolešću koja mu je odnela život.

Uprkos svim preprekama, Luci je ostao deo generacije italijanskih tenisera koji su gradili put ka većoj međunarodnoj prepoznatljivosti nacionalnog tenisa.

Nakon njegove smrti, porodica i prijatelji nastojali su da sačuvaju uspomenu na njega i da tragediji daju smisao kroz pomoć drugima.

Pokrenuta je inicijativa "Fede Lux – Insieme per Federico Luzzi", posvećena njegovom sećanju i podršci borbi protiv leukemije. U Arecu je 2009. godine osnovana lokalna sekcija italijanskog udruženja AIL, koja nosi njegovo ime i podržava aktivnosti povezane s istraživanjem i lečenjem bolesti krvi.

Njegovo ime nastavilo je da živi i kroz italijanski tenis. Nacionalna prvenstva za igrače do 14 godina posvećena su njegovom sećanju, čime je sačuvana veza između čoveka koji je kao dečak sanjao o velikoj karijeri i novih generacija koje tek uzimaju reket u ruke.

Tragedija koja je ostavila dubok trag

Federiko Luci nije dočekao trideseti rođendan. Iza njega su ostali sportski rezultati, reprezentativni nastupi i priča o talentu koji je prerano ugašen.

Njegov slučaj ostao je upamćen po dramatičnoj brzini kojom se stanje pogoršalo. Visoka temperatura, bolnički pregledi i dijagnoza akutne leukemije usledili su u kratkom vremenskom razmaku, a samo nekoliko dana kasnije više nije bio živ.

Njegova smrt podsetila je sportsku javnost da iza fizičke spremnosti i mladosti ne postoji potpuna zaštita od teških bolesti. Ipak, važno je naglasiti da se iz ovog pojedinačnog slučaja ne mogu izvoditi opšti zaključci o tome kako bolest mora da se ispolji kod drugih ljudi.

Od teniskog terena u Olbiji do bolnice u Arecu prošlo je svega nekoliko dana. Za njegovu porodicu to je bila nezamisliva tragedija, a za italijanski tenis gubitak igrača koji je imao još mnogo godina pred sobom.

Federiko Luci preminuo je 25. oktobra 2008. godine, u 28. godini života. Njegova karijera ostala je nedovršena, ali njegovo ime i danas živi kroz sećanje na njega i inicijative koje pomažu ljudima suočenim s leukemijom.