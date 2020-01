MAMASITA, VOLIM TE ZAUVEK! Kobi i Vanesa su u novembru proslavili 20 godina braka, njihova LJUBAV je bila JAČA OD SVEGA!

Njihova ljubav je počela krajem prošlog veka. U novembru 1999. godine Kobi Brajant je snimao album, koji nikada nije ugledao svetlost dana, a tada još uvek maloletna Vanesa Lejn radila je kao plesačica. Upoznali su se kada je on imao 21 godinu, a ona samo 17 godina. Bila je reč o ljubavi na prvi pogled.

foto: Profimedia

Samo šest meseci nakon, Kobi je zaprosio Vanesu iako nije imao podršku roditelja.

Smatrali su da je premlad za brak i da bi trebalo da se fokusira isključivo na karijeru. Između ostalog, smetalo im je i što je njegova izabranica druge rase.

foto: Profimedia

Ipak, ni to nije moglo da poljulja njihovu ljubav. Nekoliko meseci nakon toga, par je imao katoličko venčanje s obzirom na to da su oboje bili veliki vernici. Njegovi roditelji nisu prisustvovali ceremoniji. Legendarni Kobi više od godinu dana nije pričao sa svojim roditeljima, a onda je na svet došla njihova unuka, Brajantova najstarija ćerka Natalija Dijamante Brajant (17). 'Ratne sekire' napokon su bile zakopane, a novopečeni roditelji uživali su u novoj ulozi. Ulozi roditelja.

foto: Profimedia

Dve godine nakon što su dobili prvu ćerku, mladi bračni par je doživeo tragediju. Vanesa je imala spontani pobačaj. Nikada nisu voleli da pričaju o tom događaju, ali su priznali da im je brak nakon toga očvrsnuo. Ipak, sreća im se ponovno nasmejala. Samo godinu dana kasnije, tačnije 2006. godine na svet je došla Đana.

foto: Profimedia

'Šuškalo se' da je u braku dolazilo i do trzavica kao i da je Vanesa 2011. podnela zahtev za razvod, ali ipak do kraha braka nije došlo. Brajant je u više navrata spominjao važnost crkve koja je bila tu uz njega kada mu je bila potrebna pomoć. Legendarni Brajant je naglasio da su supruga i on, uprkos svim poteškoćama, ostali zajedno zahvaljujući veri i velikoj ljubavi.

foto: Profimedia

Dve godine nakon toga su objavili da je zahtev za razvod braka povučen i da ponovno uživaju u ljubavi. U intervjuima je često isticao da je bivša plesačica njegova prva i jedina ljubav. Najveća podrška i najbolji prijatelj. Pričao je i da nikada nije upoznao hrabriju i bolju osobu i da će joj večno biti zahvalan za sve što je uradila za njega. Vanesa mu je podarila još dve devojčice, 2016. godine se rodila Bjanka Bela Brajant, a pre samo sedam meseci na svet je došla Kapri Kobi Brajant.

foto: Profimedia

Pre nekoliko meseci proslavili su i jubilarnih 20 godina braka, a dirljiva poruka raznežila je brojne pratitelje.

foto: Profimedia

- Na današnji dan pre 20 godina upoznao sam moju najbolju prijateljicu, moju kraljicu. Večeras sam odlučio da je odvedem na dejt u Diznilend kako bismo proslavili kao u stara vremena, pre četiri princeze. Volim te, mamasita, zauvek - napisao je Kobi u novembru prošle godine.

foto: Profimedia

Kurir.rs/24 sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir