ZVEZDA NE DUGUJE NIKOME NIŠTA: Tačno je SAMO da smo prošlu godinu završili u minusu od 1,5 miliona evra

Košarkaški klub Crvena zvezda reagovao je na medijske natpise od dugu i konstatovao da nijedna informacija, koaj se pojavila u medijima, osim one da je 2019. godina završena sa minusom od milion i 500 hiljada evra nije tačna.

- KK Crvena zvezda nije iznenađen potpuno pogrešnim tumačenjem finansijskog izveštaja našeg kluba za 2019. godinu. To se jednostavnim rečnikom zove neznanje, a za neke i loša namera.

KK Crvena zvezda kao klub velikog renomea koji može mnogima da bude primer u svom radu i transparentnosti neće mirno posmatrati ove pokušaje laganja i dezinformisanja javnosti!

Godišnje finansijske izveštaje prihvata ili vraća na doradu Agencija za privredne registre APR kao što se to kod nekih drugih klubova dogodilo, iako je rok za predaju više puta produžavan. Kao i svi drugi, i KK Crvena zvezda svake godine predaje finansijski izveštaj u Agenciji za Privredne Registre. Taj podatak nije nikakva tajna, i kada ih prihvati, APR ih objavljuje na svom zvaničnom sajtu.

Godišnji finansijski izveštaj KK Crvena zvezda je rezultat poslovanja za poslednju godinu, u ovom slučaju za 2019. godinu.

Kako mediji ne bi prikazivali taj izveštaj kao nekakvu ekskluzivu i senzaciju – svaki gradjanin ove zemlje, ili svako ko je zainteresovan može da izadje na sajt Agencije za Privredne Registre i da pogleda nesmetano finansijski izveštaj! To nikada nije bila nikakva tajna, a nije ni sada!

Ova obaveza postoji, kako za KK Crvena zvezda tako i za bilo koji drugi subjekat. Podsećamo, da naš klub od 2012.godine pored finansijskog izveštaja radi i reviziju izveštaja iako nije Zakonom u obavezi da to čini.

Pošto ni to ne smatramo bilo kakvom tajnom, niti očigledno imamo šta da krijemo, KK Crvena zvezda je reviziju finansijskog izveštaja uradio i za prošlu godinu, iako po Zakonu nije imao obavezu to da uradi. Zarad transparentnosti smo se odlučili i na taj korak, predali revizorski izveštaj APR-u koji je u skladu sa Zakonom i taj izveštaj objavio na svom sajtu!

Kao klub zabrinuti smo zbog činjenice da ova prosta radnja za koju nije potrebna diploma fakulteta, zahteva samo par koraka i klikova kako bi svakome ko je zainteresovan bio dostupan finansijski izveštaj KK Crvena zvezda !

U moru pogrešnih tumačenja, jedina istina koju smo videli i ono što je zaista tačno je – da je Crvena zvezda prethodnu 2019. godinu poslovala sa gubitkom od 1,5 miliona evra.

Taj podatak nije tajna, a nije ni sramota, posebno za klub koji zlonamerni godinama nazivaju “državni bankomat”.

KK Crvena zvezda međutim, nema pravo da ćuti zato što pojedini mediji iz neznanja, ili zle namere pokušavaju da prave ekskluzivitet kroz nekakva sabiranja “baba i žaba” i objavljuju nekakav gubitak od navodno 7 miliona evra? Svesni smo da je u našem društvu rastući trend postao senzacionalizam i vesti koje samo potenciraju negativno, čak i tamo gde nema mesta za takve!

Verujemo da je prava adresa za traženje takvih negativnosti negde drugde. Posebno kod onih za čije proučavanje finansijskih izveštaja je potrebna posebna matematika i ozbiljno snalaženje u lavirintuu brojnih kompanija na koje su registrovani…

Zato KK Crvena zvezda direktno tvrdi da nakon detaljnog pregleda finansijskog izveštaja našeg kluba za 2019.godinu – samo potpune neznalice, zlonamerni i negativci mogu da kažu da je gubitak kluba 7 miliona evra!

Zašto to tvrdimo? Ni jedan kredit KK Crvena zvezda nije kredit bez pokrića, niti su to klasični krediti, već zaloge sponzorskih ugovora; ali to je teško objasniti onima koji žele “bombastičnim” naslovima da prave ekluzivitet tamo gde ga nema!

Sve projektovane obaveze KK Crvena zvezda mts za naredne sezone, ponavljamo ZA NAREDNE SEZONE, su pokrivene stabilnim sponzorskim ugovorima i budućim ostalim prihodima!

Primera radi, novi igrači u klub dolaze na tri ili četiri godine, a odlaze posle godinu ili dve. Knjigovodstveno, njihovi ugovori se knjiže kao projektovane obaveze. Na primer, ti igrači posle godinu ili dve odu iz kluba, i te projektovane obaveze se isknjižavaju . S tim, što prilikom njihovog odlaska naravno, knjiži se i obeštećenje kao prihod kluba – koji u ovom trenutku ne znamo jer je stvar dogovora i tržišta!

Gubitak za 2019.godinu u već navedenom iznosu od 1,5 miliona evra je pokriven zaključno sa julom mesecom 2020. godine. Dopalo se to nekome ili ne!

Kakav ćemo rezultat imati u 2020.godini znaće se kada se 31.12. 2020. završi tekuća godina.

Međutim, ovako kako pojedini mediji predstavljaju finansijki izveštaj može se zaključiti da Crvena zvezda duguje 7 miliona evra NEKOME! KOME?

To jednostavno nije tačno, ali za sobom povlači još nešto. U ozbiljnim društvima, za plasiranje ovakvih netačnih informacija i ugrožavanje poslovnog rejtinga kluba, pojedinci ili pojedini mediji mogu zakonski da odgovoraju, čime bi nam kroz sudske presude ozbiljno dopunili budžet. Mi to za sada nećemo raditi, iako se to tako radi u svim drugim zemljama! Ali možda je kao i u mnogim drugim stvarima, na KK Crvena zvezda obaveza da bude prva i u načinu branjenja svog ugleda, integriteta i sprečavanju iznošenja dezinformacija koji ugrožavaju poslovni ugled kluba koji je član Evrolige već godinama.

Svesni smo da pojedinci u medijskoj utakmici ne birajući način, klikom obezbedjuju svoj prihod. Međutim, čini se da su zaboravili, da širenjem neistina ugrožavaju imidž kluba, dezavuišu rad svih ljudi u njemu i dezinformišu naše navijače i javnost.

Ostaje nam nedoumica zašto svi ti, pošto im ova materija očigledno nije jasna i ne znaju baš puno, nisu zatražili razgovor sa predstavnicima kluba, kako bi im sve nedoumice bile razjašnjene, a uz to bi imali i priliku da besplatno nešto nauče.

KK Crvena zvezda mts kao odgovoran klub čije poslovanje se osim u nadležnim organima Republike Srbije detaljno kontroliše i kroz organe Evrolige moli da se prestane sa širenjem neistina, laži i obmanjivanjem javnosti kada je naš klub u pitanju.

Zvezdaši, bez brige, klub je na stabilnim nogama, spreman za nove izazove u Evroligi u takmičarskoj 2020-2021! Kao ozbiljnim ljudima jasno nam je odakle vetar duva, odakle stižu ove neistine, odakle dolaze, kako su kreirane i novcem kojih pojedinaca finansirane mreže jednokratnih botova i mnogih kojima ovakva Crvena zvezda smeta. Zato nikada nećemo biti isti. Na njihovu žalost, gledaće još dugo – jaku evroligašku Crvenu zvezdu, koja, da za pojedince bude još bolnije – DANAS NIKOME NIJE DUŽNA NIŠTA!

