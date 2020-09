RASKINULI OLGA I BOGDAN: Sportski par stavio tačku posle dve godine romanse (FOTO)

Od početka emotivne veze košarkaš Bogdan Bogdanović i teniserka Olga Danilović krili su svoju ljubav od očiju javnosti. Kako saznaje "Blic", posle više od dve godine ljubavi poznati par prekinuo je romansu, pa je svako krenuo svojim putem.

- Od početka ljubavne veze oni u javnosti nisu želeli da se oglašavaju, ni da potvrde, ali ni da demantuju da su u ljubavnoj vezi. No, bilo je više nego očigledno da su zaljubljeni, srećni i ispunjeni gde god da ste ih videli u gradu. Kada su to Bogdanove prilike dozvoljavale, vreme bi zajedno provodili u Beogradu, a dok je bio u Americi Olga je odlazila kod njega. Svaki slobodan trenutak od sportskih obaveza provodili su skupa. Za sve u okolini važili su za skladan par. Iako ih veliki broj fanova prati na društvenim mrežama, oni nikada do sada nisu želeli da podele fotografiju na kojoj su zajedno niti da odgovaraju na njihova pitanja vezana za ljubavni status. Za medije su uvek imali isti odgovor, da svoju privatnu stranu života žele da sačuvaju za sebe, te da mogu da odgovaraju na pitanja koja se tiču njihove karijere. Čak i kad su proslavili prvu godišnjicu ljubavi, nisu želeli da pričaju o njihovoj romansi - objašnjava izvor blizak paru i dodaje:

- Svi su bili iznenađeni kada se saznalo da odnedavno nisu zajedno. Mnogo su pričali o budućnosti njihove veze i shvatili da svako od njih ima različita mišljenja za period koji je pred njima. Odlučili su da se u prijateljskom tonu rastanu i da posle svega ostanu u kontaktu jer imaju veliki broj zajedničkih prijatelja, preko kojih su se inače i upoznali. Svako je slobodu iskoristio kako bi se posvetio svojim obavezama - dodaje izvor.

U prilog priči da košarkaš i osam godina mlađa teniserka više nisu zajedno govori činjenica da je Olga razgovarala sa Stefanom Bojićem, teniskim fristajlerom, ali da na pitanje o Bogdanu nije želela da mu odgovori.

Inače, Bogdan je pre Olge bio u vezi sa manekenkom Anjom Škuletić i glumicom Jovanom Stojiljković.

