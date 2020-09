DEO MENE JE UMRO TE PROKLETE VEČERI: Novo pojačanje crveno-belih o TUZI i SUZAMA (FOTO)

"Danima želim nešto da napišem, ali razočaranje me je uvek teralo da se predomislim! Nikad ne bih pomislio na takav kraj baš ovde, u svom gradu, gradu koji me je rodio, odgajao i usmeravao", počeo je novi fudbaler Crvene zvezde i nastavio:

foto: FK Crvena Zvezda

"Fudbal mi je u životu dao mnogo, ali ovaj put mi je oduzeo isto, nažalost taj deo je umro te proklete večeri, samo oni koji su mi bili blizu, moja porodica i prijatelji znaju koliko sam suza prolio i znaju koliko me je duboko to obeležilo", piše novi špic crveno-belih.

"Život nas stavlja pred stalne izazove i ne možemo, a da ne nastavimo da se borimo! Rođeni smo za ovo! To nisu klišei za koje ćete uvek imati dodatnog obožavatelja. Onaj koji je ranije bio dete, sada je odrastao, ali uvek uz jednu stvar koja me spaja, ljubav prema tebi, koja nikada neće proći, to je bezuslovno! Sada moramo samo da se pozdravimo sa velikim Grifom", napisao je Falčineli, poruku upućenu Peruđi, čiji tim ima nadimak Grifoni zbog grba na dresu.

foto: Pritnscreen/Instagram

(Kurir sport)

Kurir