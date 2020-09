POMEŠALI SU LONČIĆE! Nenad Bjeković: Da sam osetio da neko radi protiv Partizana u FSS-u ni sekund se ne bih zadržao!

Legendarni fudbaler, trener i direktor crno-belih u velikom intervjuu za "Sportski žurnal" istakao je da je besmisleno da nekome dokazuje da FSS ne radi protiv Partizana to je besmisleno.

Na tvrdnje rukovodstva Partizana u saopštenju da neko radi protiv crno-belih i da je namirisao klub kao svoj plen, Bjeković kaže da se ne oseća prozvanim jer to nema blage veze.

"Pomešali su lončiće. Ponavljam, kritikovao sam i Savez i sudije, ali sam imao meru i kad ne osvojim titulu ne vadim se na Savez i sudije, nikad to nisam želeo. Uvek sam gledao samo u svoje dvorište, nikad u tuđe. I to me je sve više inspirisalo da stvaramo rezultate".

Odbacio je i ocene da se u Savezu loše radi što potvrđuju rezultati.

"Oni prozivaju savez, a reprezentacija je igrala na dva najveća poslednja takmičenja: Svetskom prvenstvu u Rusiji i Evropskom prvenstvu za mlade reprezentacije u Italiji. Evo i sada se nalazimo u završnoj fazi kvalifikacija i za naredno Evropsko prvenstvo i sad neko priča o našem lošem radu, a da ne pričam o ulaganju u infrastrukturu, u stadione, terene", poručio je Bjeković.

