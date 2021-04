SAIGRAČI GA ZVALI PRVIM PAPUČIĆEM REPREZENTACIJE! Tomašević o svojoj supruzi Jeleni i teškim momentima u njihovom braku

Dejan Tomašević i njegova supruga Jelena važe za jedan od najskladnijih parova.

Košarkaš ne krije da je Jelena ljubav njegovog života, oaza i izvor najveće snage.

foto: Kurir televizija

Njegovi saigrači su čak pričali da je Tomašević toliko bio zaljubljen u Jelenu da kada ode da igra u stranu zemlju, drži mobilni telefon na grudima i strpljivo čeka kada će njegova supruga da ga pozove.

foto: Kurir televizija

- Nije to baš bilo tako, to su mene moji drugari iz reprezentacije zavitlavali, govorili su da sam prvi papučić reprezentacije. Tu nema ničeg lošeg, neizmerno volim Jelenu i siguran sam da ona još više voli mene. Da sam zaista srećan, jesam i hvala joj za sve lepe trenutke. Hvala joj što me trpi. Način života koji vode sportisti nije lak, ne možemo da biramo zemlju i grad gde želimo da idemo. U tim nekin trenucima ja odlazim sa ekipom, a ona ostaje sama u nekom nepoznatom gradu gde ne poznaje jezik. Sećam se, odlazak u Vitoriju, mi do samog porođaja nismo imali doktora. To su sve bili stresni trenuci, sreća pa smo imali mogućnosti i sreću gde želimo da živimo, u koje škole želimo da upišemo decu. Ima tu teških trenutaka koje treba istrpeti - rekao je košarkaš.

Kurir.rs/M.L.

