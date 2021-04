KOŠARKAŠKA LEGENDA UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI! Dejan Tomašević o svom odrastanju: Sa 13 godina sam samostalno vozio TRAKTOR!

Kada je reč o sportu mnogo toga znamo o košarkaškoj legendi - poput toga da je sa reprezentacijom osvojio tri evropska i dva svetska prvenstva, ali kada je reč o Dejanovom životu mnogi detalji nisu poznati javnosti.

Upravo u emisiji Sceniranje Dejan Tomašević je sasvim otvoreno pričao o svom odrastanju, porodici i košarkaškim uspesima zbog kojih je nacija plakala od sreće.

foto: Kurir televizija

- Moj ujak i deda su bili zidari, mnoge kuće u Gornjem Milanovcu su oni sazidali a ja sam im bio pomoćni radnik. To su bili predivni trenuci, to me je očvrsnulo i naučilo da budem dobar čovek. Sa 13 godina sam već samostalno vozio traktor. To je bila nagrada tada, ako si dobar i marljiv onda ti ujak da da provozaš koji krug traktorom - rekao je Dejan.

foto: Kurir televizija

Svako detinjstvo sa sobom nosi i nestašluke, a jedan je Dejanu posebno ostao u pamćenju.

- Odrastao sam u bloku 70 i čuveni krug gde smo se šetali i bavili raznoraznim sportovima. Jedan dan je par nas vozilo svako različiti bicikl. Moj bicikl je bio najsiromašniji, i koliko god da sam se trudio, zaostajao sam za svojim drugarima. Tad sam otišao van granica moći, pa sam pao i baš sam se polomio. Umesto mene je onda uskočio moj brat i nastavio trku, a ja otišao kući da me otac prebije, pa se vratio nazad- prisetio se košarkaš kroz osmeh.

