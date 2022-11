ZA KRAJ NEVEROVATNOG CIKLUSA - LJUBLJANA: Posle Zvezde i Budućnosti, FMP igra protiv još jednog favorita

KK FMP Meridian ima izuzetno dobar početak sezone u regionalnom takmičenju, a iako je imala vezane utakmice protiv Crvene zvezde i Budućnosti, ekipu iz Železnika čeka meč protiv još jednog favorita za najviši plasman.

Nakon pet odigranih kola, Panteri zauzimaju drugu poziciju na tabeli sa učinkom od četiri pobede i jednog poraza. Posebno se ističe velika pobeda u prošlom kolu nad favorizovanom ekipom Budućnosti u FMP Areni. Još u najavi je ovaj period sezone uoči reprezentativne pauze označen kao mini-ciklus protiv pretendenata na trofej ABA lige.

On se završava gostovanjem FMP Meridiana u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, u nedelju od 19 časova, a o tome je govorio trener FMP Meridiana Nenad Stefanović:

’’Utakmicom sa Cedevitom završavamo mini-ciklus koji smo najavili sa tri izuzetno teške utakmice. Prvo gostovanje malo dalje i ja lično sa nestrpljenjem očekujem tu utakmicu da vidim kako će moja ekipa izgledati. Očekuje nas teška utakmica, to je sigurno jer kao i sve ekipe koje se bore za vrh ABA lige i oni su atletski sjajni, ofanzivno izuzetno potentni i nezgodni. Na nama je da ono što smo spremali tokom nedelje prikažemo na terenu i videćemo za šta će to biti dovoljno’’, rekao je Stefanović.

Svoja očekivanja izneo je i prvotimac Pantera Ebuka Izundu:

”Mislim da je svima jasno da nas očekuje veoma teška utakmica i da moramo da iskoristimo sve vreme do utakmice da se pripremimo na najbolji mogući način. Ne smemo da dozvolimo sebi previše grešaka jer će oni sigurno znati to da iskoriste. Fokus odbrane će biti na ključnim igračima kao što su Ferel, Adams, Omić… ali svesni smo veoma dobro da praktično cela ekipa dobro šutira za tri poena i da će nas kazniti ako im ostavimo previše prostora. Naš cilj je da budemo čvrsti u odbrani od prve do poslednje sekunde i ne dozvolimo im lake poene’’, rekao je Izundu.

