OBRADOVIĆ PRED DUPLI PROGRAM U ŠPANIJI: U ovom trenutku razmišljamo samo o Barseloni

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je pred duplo kolo Evrolige, da crno-beli trenutno razmišljaju samo o Barseloni i istakao da će njegova pokušati da odigra najbolju moguću utakmicu.

"Barselona je tim koji igra izuzetno agresivno, koji se prilagodjava protivniku, imaju dosta set akcija u napadu i uvek igraju na različiti način. Naravno, to im dozvoljava njihov roster koji je izuzetno kvalitetan", rekao je Obradović novinarima u Beogradskoj areni pred put ekipe za Španiju.

"To je ekipa koja sigurno ima najveće ambicije u Evroligi, ali to ne znači da ćemo mi da odemo i da ne probamo da odigramo ponovo najbolju moguću utakmicu... To je to, idemo i u ovom trenutku razmišljamo samo o Barseloni", dodao je on.

foto: Starsport

Košarkaši Partizana u utorak gostuju ekipi Barselone, u utakmici devetog kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno osmi na tabeli Evrolige sa četiri pobede i četiri poraza, dok je Barselona peta sa skorom 5:3.

Španski tim u ovaj meč ulazi posle dva vezana poraza, od Efesa u Evroligi i Huventuda u domaćem prvenstvu, ali Obradović ne veruje da će biti uzdrmani.

"Mislim da će igrati sa najvećom mogućom motivacijom, upravo iz tog razloga jer su izgubili dve utakmice zaredom, protiv Efesa i Huventuda. Španska liga je takva da nema lakih utakmica, tako da sigurno očekujem njihovu reakciju. Znam da će biti maksimalno motivisani protiv nas", rekao je Obradović.

Trener Partizana će se u Barseloni sresti sa nekoliko svojih bivših igrača.

"Sve moji bivši igrači, počev od Šarunasa, mog velikog prijatelja, pa onda Nikole Kalinića i Jana Veselog. I inaće imam dosta prijatelja u Barseloni, biće lepo videti ih", rekao je Obradović.

Posle utakmice sa Barselonom, ekipa Partizana će u četvrtak gostovati Real Madridu u desetom kolu Evrolige, nakon čega ih u ponedeljak očekuje prvi "večiti" derbi u sezoni protiv Crvene zvezde u okviru ABA lige.

"Mi znamo da je takva sedmica, ali u ovom trenutku razmišljamo samo o Barseloni. U utorak uveče ili u sredu jutro ćemo početi da razmišljamo o Realu. To ne znači da mi već nismo napravili skauting, ali u ovom trenutku nije neophodno pričati o Realu. Znamo da je takav program, to je to, šta da radimo... Naša obaveza je da damo sve od sebe u svakoj utakmici", rekao je Obradović.

Kurir sport