UŽIVO, ISTORIJSKI VEČITI DERBI: PARTIZAN - ZVEZDA (20.30), cela Evropa gleda u Beograd! Rat saopštenjima uoči derbija!

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

BLOG UŽIVO:

- Nažalost nijedan derbi ne može da prođe bez rata saopštenjima večitih rivala.Ovog puta oko dolaska navijača Zvezde u Arenu.

- Navijači Crvene zvezde popularne Delije, stižu u beogradsku Arenu praćeni jakim obezbeđenjem. Oko stotinak pripadnika organa reda nalazi se ispred i u okolini beogradske "Arene"

00:48 Delije stižu u Arenu

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici 12. kola Evrolige.

Ovaj večiti derbi ima epitet istorijskog jer će se večiti rivali prvi put sastati u Evroligi.

Zvezda je trenutno u boljoj formi vezala je 4 uzastopne pobede u elitnom takmičenju od dolaska novog trenera Duška Ivanovića ima skor 5-6

Sa druge strane Partizan je vezao tri uzastopna poraza i trenutno ima skor 4-7.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je uoči utakmice sa Crvenom zvezdom u Evroligi da želi samo da se priča o kvalitetu košarke i dobroj atmosferi, a da je njegova ekipa izvukla pouke iz poraza u prethodnom duelu u ABA ligi i da mora da pruži maksimum kako bi pobedila.

"Želimo samo da se priča o kvalitetu košarke i dobroj atmosferi. Igrači su maksimalno spremni. Svesni su onoga što nas očekuje. Postoji draž te prve utakmice. Naše misli su isključivo okrenute ka terenu. Želimo da se utakmica završi rezultatom povoljnim za nas, u odnosu na prethodnu u derbiju. Izvukli smo pouke, analizirali do najsitnijih detalja utakmicu koju smo igrali protiv Crvene zvezde", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Crno-beli su 28. novembra kao gosti u ABA ligi izgubili od Zvezde sa 90:74, a Obradović je rekao da ekipa treba da radi stvari koje je radila u većem delu te utakmice.

"Mi smo meč izgubili u poslednjih pet minuta i to su one stvari na koje smo probali da utičemo. Imaćemo trening i u sredu, pa na dan utakmice, gde ćemo da razradjujemo detalje. Kao i svaka utakmica u Evroligi, ova će biti takođe teška, posebno protiv Crvene zvezde koja stvarno igra dobro u poslednje vreme. Ako želimo da pobedimo, moramo da damo maksimum u svakom košarkaškom smislu", naveo je on.

"Izuzetno smo srećni i zadovoljni što ćemo u Beogradu moći da odigramo takvu utakmicu, izmedju Partizana i Crvene zvezde. Prva u istoriji... Znamo da je Crvena zvezda u sjajnoj seriji rezultata i igara, pa nam neće biti nimalo lako. Naravno, verujemo u svoje mogućnosti, možemo da odigramo na nivou iz većeg dela tog prvog derbija", objasnio je trener crno-belih.

Sa druge strane trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je danas da očekuje drugačiji "večiti" derbi u odnosu na prošlonedeljni, kao i da će najvažnija biti dobra igra u odbrani.

"Ovo će biti potpuno drugačija utakmica. Sve će se promeniti, mi ćemo biti drugačiji, Partizan će biti drugačiji, to je normalno jer je svaka utakmica drugačija. Treba da bude zadovoljstvo svakom igraču da igra pred velikim brojem ljudi", rekao je Ivanović, preneo je klupski sajt.

Ivanović je istakao da je za igrače ovo još samo jedan u nizu mečeva sa Partizanom, kao i da će oba tima izvući pouke iz nedavnog meča u ABA ligi, koji je pripao Zvezdi sa 90:74.

"Rekao sam i pre prve utakmice da Partizan ima izvanredan napad, što su i dokazali kasnije u utakmicama protiv Valensije i Budućnosti. Ako ne igraš dobru odbranu, imaju igrače koji igraju dobro jedan na jedan, trče dobro, prepoznaju odbrane – bez odbrane nema ništa", zaključio je Ivanović

Utakmica se igra u beogradskoj " Areni sa početkom u 20.30 časova

