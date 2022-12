PREDSEDNIK PARTIZANA PROZVAO ZVEZDU: Naš rival ima DALEKO SKUPLJU ekipu, NEMAMO NOVAC za skupe odgovore!

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Mozzart Bet, Ostoja Mijailović, u opširnom intervjuu za portal 24sedam, govorio je među ostalom i o odnosima između večitih rivala.

On je istakao da crno-beli nemaju novac da odgovore Crvenoj zvezdi na dovođenje Fakunda Kampaca.

“Nisam znao da treba da se pojačavamo kad god se pojača naš gradski rival! Mi smo ozbiljan klub, najtrofejniji trener Evrope svih vremena vodi računa o našem timu, oborili smo rekord Evrolige po broju prodatih sezonskih ulaznica, najgledaniji smo tim u Evroligi ove sezone. Pa zar da spadnemo na to pored svega da na svako skupo pojačanje našeg gradskog rivala odgovorimo skupljim? Niti smo neozbiljni, niti imamo novac za tako skupe odgovore”, kaže Mijailović za portal 24sedam.

foto: Tamara Trajković

Smatra da je to mnogo novca za jednog igrača na ovim prostorima.

”Nije realno da jedan igrač na našim prostorima vredi toliko novca na mesečnom nivou. To je jako puno novca za jednog igrača, kako god se on zvao. Ali, naš gradski rival ima svoje planove, pa ih sprovodi. Niti smo ljubomorni niti zavidni, nisam ironičan. Stvarno im želim svu sreću, sem kada se takmiče protiv nas. Tada im po prirodi stvari želim što ubedljiviji poraz”.

foto: Star Sport

Kada se uzme sve u obzir, Mijailović smatra da najveći rival Partizana ima daleko skuplji tim.

“Činjenica je da naš rival ima daleko skuplju ekipu, da im ekipa broji više igrača nego naša, ali borićemo se da im pariramo maksimalnim zalaganjem na svakom treningu i svakoj utakmici. Dok našu posebnu šansu u pariranju njima i uprkos daleko većem budžetu rivala, vidim u energiji koju naši navijači nama pružaju sa tribina", rekao je Mijailović.

Bilo je govora i o stanju u JSD Partizan, gde Ostoja Mijailović takođe registrovan kao predsednik. Prema njegovim rečima, finansijska situacija u fudbalskom klubu nije dobra, a stadion je u najgorem stanju u svojoj istoriji.

"Stanje u JSD Partizan je takvo da je imovina društva pod prethodnim rukovodstvom dovedena do toga da je zatečena knjigovodstvena vrednost svedena na nekih 400.000. Sve vredi oko 400.000 evra, a ta ista imovina je data pod hipoteku za dug FK Partizan u iznosu od 12.000.000 evra. Ovo deca uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole znaju da nije moguće, ali ipak su to uradili. Dug FK ka JSD kroz obaveze prema infrastrukturi i za tekuće račune je nekoliko miliona evra. To je neodrživo. Stadion je u najgorem stanju od svoje izgradnje. Ne znam gde sve ovo vodi, daćemo sve od sebe da pre svega zaustavimo totalno propadanje. Ovo su razlozi zašto je deo tribine okrenut protiv košarkaškog kluba. Da bi se nastavilo sa pljačkom, samo mi nije jasno kako ih više nije sramota?"

foto: Printskrin

Bilo je govora i o uspesima Partizana i povratku u Evroligu. Prioritet je ipak ABA liga.

"Povratak u Evroligu je istorijski uspeh. Dok oportunisti to vide kao poklon, ja to vidim kao zaslugu za krvavi rad svih ovih pet godina. Osvajanje ABA lige je naš prvi prioritet, odmah iza toga je ulazak u TOP 8 Evrolige. Mislim da možemo i jedno i drugo, samo je važna nepodeljena podrška Željku i momcima. Moja poruka igračima je da ne čitaju komentare na društvenim mrežama, niti poturene komentare na portalima, da se koncentrišu na rad i borbu koji će doneti rezultate. Partizan je bogat zato što ima najbolju i najverniju publiku na svetu. Dokaz tome su sve naše posete i rekordi koje smo ostvarili. Poruka je da prepoznaju kad kreću spinovani napadi na nas od pojedinaca, da ne padaju uvek na isti trik. Posle svake utakmice bez obzira na rezultat, uvek još snažnija podrška, posle svakog jutarnjeg programa još snažnija podrška, samo tako niko ne može da nas pobedi!", zaključak je predsednika Partizana.

Kurir sport/24sedam