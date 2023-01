ČARAPIĆ PRED FMP: Težak izazov, ali borićemo se! Nemamo šta da izgubimo u Železniku

Košarkaš Borca iz Čačka Uroš Čarapić rekao je da njegova ekipa nema šta da izgubi u duelu protiv FMP-a, kao i da će se uprkos teškom izazovu boriti do kraja.

"Mi nemamo šta da izgubimo u Železniku. Već smo igrali protiv FMP-a egal utakmicu u Čačku. I tada nam je falilo malo sreće, imali smo napad za pobedu koji nismo iskoristili. Pred nama je težak izazov, ali ćemo se boriti. Želimo da se iz utakmice u utakmicu dižemo kao ekipa", rekao je Čarapić, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Borca gostovaće u petak ekipi FMP-a iz Železnika, u utakmici 15. kola ABA lige.

foto: AP

FMP je na četvrtom mestu ABA lige sa 10 pobeda i četiri poraza, dok je Borac na pretposlednjem 13. mestu sa tri pobede i 11 poraza.

Bek čačanskog tima dodao je da je prethodni meč protiv Cedevita Olimpije (74:76) bio njihov najbolji ove sezone.

"Uspeli smo da spustimo protivnika na mali broj poena, a reč je o najboljoj napadačkoj ekipi. Ali ponovo nam je falilo malo sreće da dođemo do pobede. Sigurno bi nas trijumf podigao i odvojio od donjeg dela tabele. Šta da se radi, sada lopta nije ušla u koš kao protiv Splita (90:89). Nadam se da će nam se to vratiti u nekoj od narednih utakmica", ocenio je on.

Čarapić je u meču protiv slovenačkog tima postigao 16 poena i zajedno sa Hanterom Hejlom bio najefikasniji u ekipi Borca.

"Što se mene tiče, uvek radim posao koji dobijem od trenera. Za razliku od prethodnih utakmica, protiv Slovenaca sam imao malo veću ulogu u napadu. Neću da krijem, drago mi je što polako podižem svoju formu i igram sve bolje, zbog čega se osećam dobro", istakao je on.

Košarkaš Borca dodaje da njihov naredni rival iz sezone u sezonu igra sve bolje.

"Trener Stefanović (Nenad) odlično radi svoj posao, fenomenalno je uklopio ekipu. Svako u timu zna svoju ulogu, tako da će biti veoma teško gostovanje za nas. FMP je u prošlom kolu poražen od Mege (77:72), tako da će na svom terenu želeti da pobedi", rekao je on.

Čarapić je istakao da veruje da će Borac biti najbolji kada na red dođu utakmice za opstanak u ABA ligi.

"Promenili smo trenera, druga je struka, novi je način razmišljanja, a dovedeni su i neki igrači. A nadovezali su se problemi sa povredama i bolestima. Ipak, verujem da će sve biti u redu u duelima koji će biti ključni za opstanak u ligi", zaključio je Čarapić.

Utakmica između FMP-a i Borca na programu je u petak od 20.00.

(Kurir sport)