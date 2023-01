NAMERA JE BILA DA OTERAJU KAMPACA! Čović BRUTALNO prozvao Partizan: Neka pokažu SVOJE TABELE i plate POREZ!

Nebojša Čović predsednik Crvene zvezde obratio se medijim na vanrednoj konferenciji.

Čović je iznerviran ponašanjem sportskog direktora Partizana Zorana Savića rešio da se sve iznese u javnost.

Objasnio je šta se krije u pozadini svega.

"Namera je bila da Kampaco ode, ali nisu uspeli. Bitna nam je i ABA liga, kao i Kup, kao i domaće prvenstvo koje je Partizan prošle godine napustio, zato pitam gde je taj savez. Voleo bih da pričate o porezima, mi poreze plaćamo, oko milion i po evra smo platili, jer naši igrači. Ove sezone oko 800-900.000 evra smo platili za ovu sezonu. Najveći porez vam je na naknadama igrača. To je plata koja ide sa porezom oko 60 odsto, plus imate ugovor o naknadi, taj ugovor ima porez od oko 11 odsto. Sada vas pitam kako neko može da duguje 7 miliona evra za porez. Videćemo da li će biti primenut i tu fer-plej.

Ja otvoreno pozivam gospodina Glikmana i Bodirogu, ne mora on mene da upoznaje preko Savića, pošto sam i to čuo, ne mora Savić mene da opisuje, a bilo bi dobro da i klubovi i pojedinci u klubovima plate porez. I ne treba treneri da prikrivaju kolike su im plate. Mi smo za 11 i po sezona, mi smo do sada prihodovali od države 28 miliona evra. Pokazujem vam ove tabele, znam da ih oni muljaju i omalovažavaju, neka oni pokažu svoje tabele. Nama mnogo što-šta nije dozvoljeno. Ne smemo da poklonimo kola nekoj crkvenoj epahriji, jer se ispostavi da su ta kola na listi kradenih kola", objasnio je Čović.

