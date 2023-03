ALEKSA USKOKOVIĆ O RADU SA PEŠIĆEM: Hemija između igrača i odnos sa stručnim štabom je na zavidnom nivou

Iako je ubedljivo najmlađi tim u čitavom regionu, Mega je u poslednjem FIBA kvalifikacionom prozoru imala čak šestoricu igrača u nacionalnim timovima. Na spisku selektora Srbije Svetislava Pešića bili su Aleksa Uskoković i Nikola Đurišić, za Hrvatsku su nastupali Danko Branković i Matej Rudan, boje Francuske branio je Malkolm Kazalon, dok je u dresu Crne Gore bio Andrija Grbović.

“To je ogroman uspeh za našu mladu ekipu”, kaže plejmejker Mege Aleksa Uskoković koji je bio u sastavu “Orlova” u duelu sa Grcima u Atini.

“Pola našeg tima bilo je sa reprezentacijama. O kom god da je takmičenju reč, poziv u nacionalnu selekciju uvek ima veliku težinu i to je svakako veliko priznanje za Megu, pre svega jer se radi o momcima koji imaju 20 ili 21 godinu”, objašnjava Uskoković.

U kvalifikacionom ciklusu za Mundobasket, Aleksa Uskoković redovno je bio pozivan od strane selektora Pešića, što i ne čudi ako se u obzir uzme činjenica da je brzonogi plejmejker bio kapiten juniorske reprezentacije Srbije koja je 2017. u Slovačkoj osvojila zlatnu medalju, a u toj selekciji su bili Filip Petrušev, Balša Koprivica, Marko Pecarski...

“To je najvći uspeh koji sam postigao. Uvek se rado setim toga i voleo bih da se nešto tako ponovi u seniorskoj konkurenciji. Zato svaki put kad dobijem poziv za reprezentaciju sam jako srećan. To za mene predstavlja veliku čast. Mnogo volim da provodim vreme sa tim momcima u nacionalnom timu, atmosfera nam je fenomenalna. Hemija između igrača i odnos sa stručnim štabom je na zavidnom nivou i veoma mi je drago što je izboren plasman na Svetsko prvenstvo“, kaže Uskoković i potom dodaje:

„Nije bilo nimalo lako. Sve ekipe protiv nas su bile maksimalno motivisane, silno su želele da nas pobede i igrale su daleko iznad svojih mogućnosti. Na kraju smo ipak zasluženo našli svoje mesto među 32 najbolje reprezentacije sveta“.

Poziv u nacionalni tim za Uskokovića nije došao slučajno, jer su se odlične igre Mege u ABA ligi u poslednje vreme, poklopile i sa sve boljim partijama Uskokovića. Mega je u poslednjih šest mečeva u regionalnom takmičenju upisala pet pobeda i igrala u finalu Kupa Radivoja Koraća.

„Početak sezone nije bio najbolji, a u mnogim utakmicama nam je nedostajalo i malo sreće. Ali, u drugom delu sezone sve to nam se vratilo. Igramo dobro, odlično izgledamo na terenu i u to nema dileme. Sada je sve u našim rukama i imamo lepu priliku da probamo da uđemo u plej-of što bi bio veliki uspeh, s obzirom na to gde smo bili početkom 2023. godine.“

Na pitanje šta je bilo potrebno da ekipa zaigra na tako visokom nivou, Uskoković kaže:

„Samo vreme. U Megi je skup najtalentovanijih momaka kojima je samo nedostajalo malo iskustva. Zaista mnogo vremena provodimo u sali na treningu, izuzetno naporno i predano se radi. Svi igrači su individualno napredovali i to se vidi i kroz timske pobede. Ali, to je već unapred dobro osmišljen i uhodan sistem koji Mega sprovodi godinama i po čemu je odavno već postala prepoznatljiva“.

Velika borbenost i ogromno požrtvovanje osnovna su odlika u igri Uskokovića:

„Tako doživljavam košarku, ali i život na neki način. Volim da se takmičim, nemam strah, verujem u sebe i veoma mi je važno da kada se utakmica završi znam da sam dao sve od sebe“.

Uskoković naglašava da je sada sav fokus usmeren na nerdni meč sa Mornarom u ABA ligi:

„Biće veoma teška utakmica, ali mi želimo da nastavimo sa pobedama. Mornar je dosta promenio ekipu u odnosu na početak sezone, ali mi smo u mnogo boljem ritmu. Imamo mnogo više samopouzdanja, očekujem uzbudljiv meč i nadam se novom trijumfu“, zaključio je Uskoković.

