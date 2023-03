CILJ SU MEDALJE: Rvači se spremaju za Evropsko i Svetsko prvenstvo

Rvačka reprezentacija Srbije temeljno se sprema za velike izazove koji joj predstoje ove godine.

Posle bazičnih priprema na Divčibarama, zatim dvonedeljnih sparing borbi u Poreču, 13 naših najboljih takmičara trenutno se nalazi u Budimpešti gde zajedno treniraju sa selekcijama Mađarske i Hrvatske.

Prvo veliko takmičenje koje očekuje srpsku reprezentaciju je Evropsko prvenstvo koje se od 17. do 23. aprila održava u Zagrebu, a kruna sezone biće Svetsko prvenstvo kome će u septembru ponovo Beograd biti domaćin.

„Fokus u radu trenutno je na tehničko-taktičkim elementima. Usredsređeni smo na rad na stručnjači, sparinge, ali odradi se i poneki trening snage i kondicije. Najvažnije je da sve protiče u okvirima plana i programa koji je unapred uspostavljen“, sumira utiske jedan od trenera u stručnom štabu srpskih rvača Vojislav Trajković.

Iskusni stručnjak ističe vrhunske uslove za rad koji su omogućeni našim rvačima.

„Za sve to veliku zahvalnost dugujemo Rvačkom savezu Srbije, koji se pobrinuo da naši takmičari imaju najbolje moguće pripreme. To je jedan od preduslova za ostvarenje vrhunskih rezultata i zaista sa tog aspekta imamo maksimalnu podršku. Sa priprema smo počeli još 9. januara na Divčibarama gde smo sproveli kondicione pripreme i napravili izvanrednu bazu. Potom smo dve nedelje bili u Poreču, gde je bilo prisutno 24 selekcije i čak 250 najboljih rvača i to smo na najbolji mogući način iskoristili za kvalitetan sparing. Sada smo u Budimpešti, treniramo zajedno sa Hrvatima i Mađarima i moram da pohvalim sve naše rvače koji na svakom treningu pružaju maksimum“.

Na pripremama reprezentacije Srbije u Mađarskoj su: Perica Dimitrijević, Sebastijan Nađ, Mate i Viktor Nemeš, Aleksa Ilić, Branko Kovačević, Zurabi Datunašvili, Žarko Dickov, Mihail Kadžaja, Luka Katić, Boris Petrušić, i Mario Vuković. Prva takmičarska provera srpskim reprezentativcima sledi krajem marta na turniru u Danskoj.

„Tu ćemo imati pravi uvid u njihove mogućnosti, ali svi paramteri sada pokazaju da su naši rvači trenutno na nivou na kom se i očekivalo da će biti. Ono što je najvažnije je da imamo još dovoljno vremena da maksimalno spremni dočekamo Šampionat Evrope, ali ono što je evidentno je da su svi naši takmičari izuzetno fizički pripremljeni“.

O ambicijama i očekivanjima na Evropskom prvenstvu Trajković kaže:

„Naš cilj je uvek medalja. Silno želimo da zadržimo kontinuitet osvajanja odličja na velikim takmičenjima. Ono što se desilo prošle godine na Svetskom prvenstvu u Beogradu kada smo osvojili pet medalja od čega četiri zlata, je istorijski rezultat koji će se teško ponoviti. Zato se nadamo makar jednom odličju i mislim da je to cilj koji je ostvariv. Sve preko toga bio ponovo veliki uspeh“, zaključio je Trajković.

