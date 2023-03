U SUPROTNOM MOŽE DOĆI DO PRIVOĐENJA! Ponovo se oglasio Miško Ražnatović - Lakše je ovako! Potpuno nejasna hajka na Petruševa!

U poslednjem košarkaškom derbiju slavio je Partizan, i to posle neverovatnog preokreta.

Na kraju utakmice izbio je pravi haos, koji su režirali Matijas Lesor i Filip Petrušev.

Podsetimo, nakon utakmice centar Partizana udario je u lice prvotimca Zvezde, što je bio povod da oba kluba započnu "rat saopštenjima".

Povodom celokupne situacije, policija je reagovala i pozvala na saslušanje Petruševa, koji je danas došao u Upravu policije, u pratnji advokata i dao izjavu policiji.

Povodom toga, danas se oglasio i Miško Ražnatović, koji je objasnio da Petrušev nije imao nameru da razgovara sa bilo kojom instancom ili medijem ili da pokrene bilo kakvu akciju u vezi poslednje utakmice i dešavanja na njoj, ali ga je policija pozvala da da izjavu kao svedok i on je to uradio jer je to njegova dužnost da uradi!.

Nekoliko sati kasnije, najpoznatiji košarkaški menadžer u Evropi ponovo se oglasio na Tviteru.

- Lakse je ovako. Potpuno nejasna hajka na Petruševa, koji se uopšte nije oglašavao o incidentu i posle meča ga ostavio iza sebe! Dobio je poziv od Mupa da da izjavu u svojstvu građanina i to je uradio. Nevoljno, ali izbora baš i nema jer u protivnom može doći do privođenja - napisao je Ražnatović na Tviteru.

